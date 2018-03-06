Глава ВЦИОМ рассказал о медийности предвыборной кампании в России

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров прокомментировал ход предвыборной кампании в России. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению директора ВЦОИМ, кандидаты на пост президента имеют возможность выступить ярко, и даже при невысоком зрительском рейтинге контент окажется в соцсетях. Он отметил, что если контент хороший, то нет никаких ограничений для превращения его в «вирусный».

Федоров заявил в интервью газете, что сейчас основными форматами предвыборной кампании являются медийные. По его мнению, в стране со 11-миллионным электоратом не стоит рассчитывать на встречи с избирателями.