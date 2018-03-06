Как строятся котельные установки

Котельные могут располагаться как в пристроенных или надстроенных помещениях, так и в отдельных зданиях. Центром любой котельной является котел водогрейного, парового или жаротрубного типа. Также котельные установки могут иметь воздухоподогреватель, устройство, подающее топливо, приборы, контролирующие уровень тепла, все эти устройства имеют вспомогательный характер и обеспечивают нормальную работу всей котельной установки без перебоев и проблем.

Так как котел является центральным элементом всей котельной, к его выбору нужно подходить очень внимательно и осторожно, учитывая механические, технические и технико-экономические показатели, от которых зависит весь процесс теплоснабжения. Современные реалии позволяют потребителям заказывать котельные «Под ключ», поручая строительство котельных установок специалистам. Первой стадией создания котельной является её проект, который в большинстве случаев бывает стандартным. При разработке проекта также производится расчет всех показателей, которые оказывают влияние на эксплуатацию всей системы. После того, как проект готов, специалисты осуществляют подбор оборудования для котельной установки, учитывая пожелания заказчиков. Если это вызывает определенные трудности у заказчиков, то фирма может порекомендовать конкретное оборудование уже в зависимости от бюджета заказчика. Как только выбрано оборудование, котельная транспортируется на место стройки. После этого происходит сборка и строительство котельных установок специалистами. И последним этапом монтажа выступают пусконаладочные работы, от которых зависит вся работоспособность и вообще безопасность работы котельных. После всех проверок котельная вводится в эксплуатацию.