Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык.

Задача совместной работы в оказании новых, качественных услуг в области переводов по доступным ценам. Приоритетом сотрудничества является увеличение спектра и качество оказываемых услуг.

Новый партнер Китайского Центра Переводов - Бюро Переводов Ростов имеет долгую историю и значительный опыт в переводах с и на европейские языки. Теперь перевод с китайского языка на русский не будет вызывать затруднений.

Объединение усилий с Китайским Центром Переводов позволит расширить спектр оказываемых услуг, уменьшить время выполнения заказов, сократить издержки не увеличивая цену для конечного потребителя.

Мотивом к организации совестной работы послужили следующие факты:

Бюро переводов Ростов получает все большее количество запросов от новых и постоянных клиентов, на оказание услуг перевода с Китайского языка на русский, имея ограниченные ресурсы по переводу с этого языка, поэтому Китайский Центр Переводов готов оказывать необходимую техническую и профессиональную поддержку для оказания своевременной и качественной услуги перевод с китайского языка на русский.

Новые и постоянные клиенты бюро переводов Ростов получат от такого сотрудничества следующие преимущества:

проверенное качество

оперативный перевод

уменьшение затрат

Пока Бюро Переводов Ростов планирует представлять интересы Китайского Центра переводов и использовать его ресурсы для перевода.

В дальнейшем, возможно, создание объединенной компании для оказании услуг перевода с китайского языка на русский под совместным брендом.

На сегодняшний день компании готовы оказывать услуги перевода с китайского языка на русский со значительными скидками за счет оптимизации процесса работы и сокращения затрат.

Бюро переводов Ростов

Основано в 2010 году в Ростове-на-Дону и специализируется на переводе технической, юридической и прочей документации для юридических и физических лиц.

Специализация: английский и китайский язык

+ 7 (863) 303-28-23

[email protected]

Китайский Центр Переводов

Основан в Санкт-Петербурге в 2012 году и специализируется на переводе юридических документов, технической документации, переводе при монтаже оборудования. Оказывает услуги во многих городах России. Специализация: китайский язык.

8 800 555 0945

[email protected]