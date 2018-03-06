Консул Колумбии считает Россию безопасной страной для проведения ЧМ по футболу

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Россия гораздо более безопасная страна, чем Бразилия, где проходил предыдущий чемпионат мира по футболу, и иностранным болельщикам в РФ ничего опасаться, кроме языкового барьера, считает консул посольства Колумбии в России Эрнандо Пиньерос.

"Колумбийцы не боятся ехать в Россию. Бразилия, где проходил предыдущий чемпионат мира по футболу, менее безопасная страна, чем Россия. В вашей стране иностранцам практически нечего опасаться, но бывают разные ситуации и между самими фанатами, даже из одной страны", - сказал дипломат РИА Новости.

По мнению Пиньероса, проблема заключается в том, что многие из болельщиков уже побывали на чемпионате мира в Бразилии, а там совершенно другая ситуация. "Во-первых, это рядом, а во-вторых, там практически нет языкового барьера, и бразильцы легко переходят с португальского на испанский язык, так как фонетика их языка богаче", - уточнил он.

Неприятные ситуации случаются и между фанатами одной команды, добавил консул, выразив уверенность, что власти сумеют правильно и своевременно отреагировать, так как у них уже есть опыт взаимодействия с футбольными болельщиками.

"Я не думаю, что будут большие проблемы с безопасностью во время чемпионата. Сейчас мы формируем специальную базу данных с телефонами адвокатов, врачей и других востребованных специалистов, которые говорили бы на английском, а лучше – на испанском языке. Оказывается, таких профессионалов очень мало", - отметил дипломат.

Он согласился, что есть города, где проблема с иностранными языками не актуальна. "Например, в Казани учится много студентов, владеющих иностранными языками - как россиян, так и иностранцев, в том числе из Колумбии. А если мы возьмем Саранск или Самару, то там языковая проблема встанет очень остро. Мне кажется, что в языковом плане Москва к Олимпиаде 1980 года была подготовлена лучше, чем сегодня", - заключил Пиньерос.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.