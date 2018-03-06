Кто родился 6 марта

Показать меню
Актуально
Кириллов: Михалкин заставил Ковалева понервничать и поднапрячься - 09:28 Кириллов: Михалкин заставил Ковалева понервничать и поднапрячься Антон Шоки жалеет, что упустил свой шанс - 09:56 Антон Шоки жалеет, что упустил свой шанс Южная Корея направит в КНДР спецпосланников по диалогу с США - 10:01 Южная Корея направит в КНДР спецпосланников по диалогу с США Мемория. Владимир Векслер - 10:02 Мемория. Владимир Векслер В США рассказали подробности стрельбы у Белого дома - 10:02 В США рассказали подробности стрельбы у Белого дома СМИ раскрыли секретный полигон подготовки украинцев военными США - 10:02 СМИ раскрыли секретный полигон подготовки украинцев военными США Конец света: новые кадры предвестника апокалипсиса смотрит весь мир, - 10:22 Конец света: новые кадры предвестника апокалипсиса смотрит весь мир, человечество на грани пугающих перемен Маррей и Соарес победили братьев Брайан в финале теннисного турнира в Акапулько - 10:28 Маррей и Соарес победили братьев Брайан в финале теннисного турнира в Акапулько Режим КТО ввели в Цумадинском районе Дагестана - 10:35 Режим КТО ввели в Цумадинском районе Дагестана Пойду на всё ради победы над Путиным! — киевляне о просьбе Порошенко - 10:56 Пойду на всё ради победы над Путиным! — киевляне о просьбе Порошенко «прикрутить» (ВИДЕО А. Шария) «Оскар 2018»: что мы знаем о номинантах в категории «Лучшая актриса» - 11:21 «Оскар 2018»: что мы знаем о номинантах в категории «Лучшая актриса» Модель Шанель Иман вышла замуж - 11:35 Модель Шанель Иман вышла замуж В ДНР запущено производство современных трамваев (ФОТО) - 11:42 В ДНР запущено производство современных трамваев (ФОТО) На западе Москвы столкнулись восемь автомобилей - 11:42 На западе Москвы столкнулись восемь автомобилей Анастасия Кукаева не спешит строить отношения - 12:21 Анастасия Кукаева не спешит строить отношения Социал-демократы поддержали коалицию с Меркель - 12:27 Социал-демократы поддержали коалицию с Меркель ЛНР ответила на предложение ликвидировать самопровозглашенные республики - 12:28 ЛНР ответила на предложение ликвидировать самопровозглашенные республики
» » Кто родился 6 марта

Кто родился 6 марта


Добавлено: 06 мар 2018 в 02:28,
Кто родился 6 марта

Валентина Владимировна Терешкова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Герой Советского Союза. Первая женщина-космонавт. В июне 1963 года Валентина Терешкова на корабле «Восток-6» 45 раз облетела вокруг Земли, проведя 71 час в космосе. Она стала первой в стране женщиной, которой было присвоено звание генерал-майора авиации.

Впоследствии Валентина Терешкова работала в Центре подготовки космонавтов, занималась общественной деятельностью. Была первым заместителем председателя Российского агентства международного сотрудничества и развития, руководила Российским центром международного научного и культурного сотрудничества (Росзарубежцентр). Являлась депутатом Государственной думы Ярославской области, была заместителем председателя регионального парламента. Избиралась депутатом Государственной Думы VI созыва.

Михаил Анатольевич Чернышев (68 лет), член Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Являлся заместителем председателя исполкома Пролетарского районного Совета народных депутатов, заместителем заведующего организационно-инструкторским отделом исполкома Ростовского областного Совета народных депутатов, главой администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону. Более 20 лет возглавлял г. Ростов-на-Дону. В должности заместителя губернатора Ростовской области курировал вопросы ЖКХ, регионального государственного жилищного надзора, международного и межрегионального сотрудничества.

А ещё в этот день родились:

Александр Геннадиевич Хлопонин (53 года), заместитель Председателя Правительства РФ. Работал во Внешэкономбанке СССР, ЗАО АКБ «Международная финансовая компания». Был генеральным директором и председателем правления РАО «Норильский никель». Занимал посты губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Красноярского края. Являлся заместителем Председателя Правительства РФ — полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. С 12 мая 2014 года — заместитель Председателя Правительства РФ.

Михаил Михайлович Жванецкий (84 года), писатель-сатирик. Народный артист РФ. Работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, Театре миниатюр при Одесской филармонии. В 1988 году создал и возглавил Московский театр миниатюр. В театре по его произведениям были созданы спектакли «Птичий полет», «Политическое кабаре», «Моя Одесса», «Престарелый сорванец» и другие. Михаил Жванецкий — автор книг «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса» и ряда других. Писатель ведёт ежемесячную телепередачу «Дежурный по стране» на телеканале «Россия 1».

Фазиль Абдулович Искандер (1929-2016), писатель. Свою литературную деятельность он начинал как поэт. В 1957 году вышла первая книга его стихов — «Горные тропы». В 1962 году в журнале «Юность» были напечатаны рассказы Фазиля Искандера. Известность молодому писателю принесла сатирическая повесть «Созвездие Козлотура», вышедшая в журнале «Новый мир» в 1966 году.

Фазиль Искандер — автор цикла новелл «Сандро из Чегема», пьесы «Кофейня в море», рассказов «О, Марат!», «Тринадцатый подвиг Геракла», повестей «Кролики и удавы», «Стоянка человека» и других. По его произведениям сняты фильмы «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным», «Маленький гигант большого секса» и ряд других.

Пётр Павлович Ершов (1815-1869), русский поэт, прозаик, драматург. Известность ему принесла сказка в стихах «Конёк-Горбунок». Ещё студентом Императорского Санкт-Петербургского университета, активно участвовал в литературной жизни Петербурга, входил в кружок поэта и переводчика Владимира Бенедиктова. В 1836 году вернулся в Тобольск, где работал учителем, инспектором Тобольской гимназии, затем занял пост директора гимназии и дирекции училищ Тобольской губернии. Несколько лет был цензором, а фактически редактором первой сибирской газеты «Тобольские губернские ведомости».

 

 

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

Пушков: Украине придётся платить втридорога


Эксперт: отказ от российского газа приведет к развалу экономики Украины


Дипломат рассказал, кто испортил отношения России и ЕС



Материалы по теме:

Кто родился 10 января
Кто родился 26 октября
Кто родился 10 октября
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова посетит Донбасс – Кобзон
Добавлено: 06 мар 2018 в 02:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Газ из Европы обошелся Украине в четыре раза дороже российского

Газ из Европы обошелся Украине в четыре раза дороже российского

Ситуация с Украиной не помеха: объявлен исторический рекорд «Газпрома»

Ситуация с Украиной не помеха: объявлен исторический рекорд «Газпрома»

Восторги немцев от послания Путина: «Русские не дают всем нам скатиться к войне!»

Восторги немцев от послания Путина: «Русские не дают всем нам скатиться к войне!»

Российские военные выполнили боевой пуск «Искандера» (ВИДЕО)

Российские военные выполнили боевой пуск «Искандера» (ВИДЕО)

Загрузка...



Лента новостей
Распадающаяся Европа: кто виноват в её «благополучии» (ВИДЕО) - 03:49 Распадающаяся Европа: кто виноват в её «благополучии» (ВИДЕО)Названы самые любвеобильные народы мира  - 03:39 Названы самые любвеобильные народы мира Соперник Головкина боксер Альварес сдал положительный допинг-тест на кленбутерол - 02:28 Соперник Головкина боксер Альварес сдал положительный допинг-тест на кленбутеролCadillac раскрыл детали внешности самого маленького кроссовера - 02:21 Cadillac раскрыл детали внешности самого маленького кроссовераВидео: Крысина оплевали возле суда - 02:14 Видео: Крысина оплевали возле судаПентагон пояснил, почему операция США в Сирии может затянуться - 02:00 Пентагон пояснил, почему операция США в Сирии может затянутьсяВ минобороны Украины рассказали, сколько женщин служат в зоне «АТО»  - 01:42 В минобороны Украины рассказали, сколько женщин служат в зоне «АТО» Автопрокат в Сочи: летние каникулы на колесах - 01:31 Автопрокат в Сочи: летние каникулы на колесах«Значит так надо». Сторонники «ДНР» о «тихом» взрывые «Матиза» в Донецке - 01:29 «Значит так надо». Сторонники «ДНР» о «тихом» взрывые «Матиза» в ДонецкеПремьер Израиля назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке - 01:08 Премьер Израиля назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем ВостокеКалининградцы отметят 100 дней до начала ЧМ выставкой плакатов и городским конкурсом - 00:56 Калининградцы отметят 100 дней до начала ЧМ выставкой плакатов и городским конкурсомТеневой банковский сектор России стремительно растет - 00:21 Теневой банковский сектор России стремительно растет«Форма воды» получила премию «Оскар» - 00:14 «Форма воды» получила премию «Оскар»Особенности ухода за садовыми растениями - 00:02 Особенности ухода за садовыми растениями
Последние новости
Правительство выделит около 1,5 млрд рублей на гранты образовательным организациям - 08:49 Правительство выделит около 1,5 млрд рублей на гранты образовательным организациям Это Украина: ребёнка ударило током в черниговском троллейбусе, он в реанимации - 08:28 Это Украина: ребёнка ударило током в черниговском троллейбусе, он в реанимации Астана подтвердила проведение встречи глав МИД России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу - 08:28 Астана подтвердила проведение встречи глав МИД России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу В МИД Польши рассказали о непростых взаимоотношениях с Украиной - 08:08 В МИД Польши рассказали о непростых взаимоотношениях с Украиной «Гуманизм» Запада в стиле нацистской Германии - 08:00 «Гуманизм» Запада в стиле нацистской Германии На Ставрополье пройдет марафон «Дарите женщинам цветы» - 07:56 На Ставрополье пройдет марафон «Дарите женщинам цветы» Мемория. Михаил Жванецкий - 07:21 Мемория. Михаил Жванецкий Артем Сорока счастлив находиться на Острове любви - 06:56 Артем Сорока счастлив находиться на Острове любви Владимир Путин посетит Самарскую область - 06:21 Владимир Путин посетит Самарскую область «Газпром» вынес мозг «фантастической нации» - 06:17 «Газпром» вынес мозг «фантастической нации» Жириновский «выдвинул» инженеров во главе регионов — они с другим умом - 06:07 Жириновский «выдвинул» инженеров во главе регионов — они с другим умом В США заявили о необходимости борьбы с перепроизводством китайской стали - 04:36 В США заявили о необходимости борьбы с перепроизводством китайской стали Нам не о чем договариваться с украинскими фашистами, — комбат Армии ЛНР  - 04:29 Нам не о чем договариваться с украинскими фашистами, — комбат Армии ЛНР 
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"