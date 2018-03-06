Кто родился 6 марта

Валентина Владимировна Терешкова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Герой Советского Союза. Первая женщина-космонавт. В июне 1963 года Валентина Терешкова на корабле «Восток-6» 45 раз облетела вокруг Земли, проведя 71 час в космосе. Она стала первой в стране женщиной, которой было присвоено звание генерал-майора авиации.

Впоследствии Валентина Терешкова работала в Центре подготовки космонавтов, занималась общественной деятельностью. Была первым заместителем председателя Российского агентства международного сотрудничества и развития, руководила Российским центром международного научного и культурного сотрудничества (Росзарубежцентр). Являлась депутатом Государственной думы Ярославской области, была заместителем председателя регионального парламента. Избиралась депутатом Государственной Думы VI созыва.

Михаил Анатольевич Чернышев (68 лет), член Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Являлся заместителем председателя исполкома Пролетарского районного Совета народных депутатов, заместителем заведующего организационно-инструкторским отделом исполкома Ростовского областного Совета народных депутатов, главой администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону. Более 20 лет возглавлял г. Ростов-на-Дону. В должности заместителя губернатора Ростовской области курировал вопросы ЖКХ, регионального государственного жилищного надзора, международного и межрегионального сотрудничества.

А ещё в этот день родились:

Александр Геннадиевич Хлопонин (53 года), заместитель Председателя Правительства РФ. Работал во Внешэкономбанке СССР, ЗАО АКБ «Международная финансовая компания». Был генеральным директором и председателем правления РАО «Норильский никель». Занимал посты губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Красноярского края. Являлся заместителем Председателя Правительства РФ — полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. С 12 мая 2014 года — заместитель Председателя Правительства РФ.

Михаил Михайлович Жванецкий (84 года), писатель-сатирик. Народный артист РФ. Работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, Театре миниатюр при Одесской филармонии. В 1988 году создал и возглавил Московский театр миниатюр. В театре по его произведениям были созданы спектакли «Птичий полет», «Политическое кабаре», «Моя Одесса», «Престарелый сорванец» и другие. Михаил Жванецкий — автор книг «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса» и ряда других. Писатель ведёт ежемесячную телепередачу «Дежурный по стране» на телеканале «Россия 1».

Фазиль Абдулович Искандер (1929-2016), писатель. Свою литературную деятельность он начинал как поэт. В 1957 году вышла первая книга его стихов — «Горные тропы». В 1962 году в журнале «Юность» были напечатаны рассказы Фазиля Искандера. Известность молодому писателю принесла сатирическая повесть «Созвездие Козлотура», вышедшая в журнале «Новый мир» в 1966 году.

Фазиль Искандер — автор цикла новелл «Сандро из Чегема», пьесы «Кофейня в море», рассказов «О, Марат!», «Тринадцатый подвиг Геракла», повестей «Кролики и удавы», «Стоянка человека» и других. По его произведениям сняты фильмы «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным», «Маленький гигант большого секса» и ряд других.

Пётр Павлович Ершов (1815-1869), русский поэт, прозаик, драматург. Известность ему принесла сказка в стихах «Конёк-Горбунок». Ещё студентом Императорского Санкт-Петербургского университета, активно участвовал в литературной жизни Петербурга, входил в кружок поэта и переводчика Владимира Бенедиктова. В 1836 году вернулся в Тобольск, где работал учителем, инспектором Тобольской гимназии, затем занял пост директора гимназии и дирекции училищ Тобольской губернии. Несколько лет был цензором, а фактически редактором первой сибирской газеты «Тобольские губернские ведомости».

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