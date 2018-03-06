Курица, а не орел: В РФ прокомментировали условия США по отмене санкций

Санкции, которыми Соединенные Штаты Америки бьют по российской экономике, будут сняты исключительно в том случае, если РФ прекратит развивать целый ряд отраслей, тем самым позволив США занять в этих отраслях монополистские позиции. Заявление об истинной сути американских санкций сделал накануне Даниэл Салливан, сенатор от Аляски."Санкции полностью зависят от действий российской власти. Если правительство РФ свернет активность в некоторых областях, то есть, например, перестанет вмешиваться в американскую демократию или конфликт на Украине, санкции, вероятнее всего, останутся в прошлом. Если же Россия продолжит придерживаться существующей линии, то санкции будут действовать и впредь", — заявил американский сенатор.Салливан, при этом, добавил, что для того, чтобы противодействовать России, Америке необходимо увеличивать объем экспорта энергоносителей.Комментируя слова сенатора, Виталий Милонов из комитета Государственной думы по международным делам отметил, что слова Салливана не стали каким-то откровением."Фактически он говорит о том, что санкции были задействованы против России просто потому, что мы посмели сунуться на рынки, которые раньше всецело принадлежали США. Могущественная Россия не нужна Америке, поэтому Вашингтон делает все, чтобы ослабить нас. Американцам нужна двухголовая курица на нашем гербе, а не орел", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.