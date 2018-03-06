ЛНР: ВСУ сорвали «абсолютное перемирие», — командование

ВСУ сорвали «абсолютное перемирие», открыв огонь по району села Лозовое.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«ВСУ сорвали перемирие: в 16.00 из АГС (станковых автоматических гранатометов) и крупнокалиберного пулемета был открыт огонь с направления Светлодарска по позициям Народной милиции ЛНР в районе Лозового», — сказал он.

Ранее уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, и. о. министра иностранных дел Республики Владислав Дейнего по итогам состоявшейся в белорусской столице 28 февраля встречи участников Контактной группы сообщил о том, что стороны договорились об «абсолютном перемирии» с полуночи (по киевскому времени, 01.00 по луганскому) 5 марта.

Народная милиция ЛНР заявила о поддержке «абсолютного перемирия». С целью контроля за его соблюдением был издан и обнародован приказ начальника Управления Народной милиции ЛНР «О соблюдении режима прекращения огня», который был под роспись доведен всему личному составу, заступающему на боевое дежурство.