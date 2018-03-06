Лондон не будет покорно терпеть «российскую угрозу», — министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания не оставит такую угрозу без ответа. По его словам, Россия «притесняет» весь мир и давно заняла враждебную позицию по отношению к западным странам.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна не будет «покорно» стоять и позволять России «притеснять» весь мир, пишет Daily Mail.

По словам британского чиновника, Лондон должен «подняться навстречу угрозе», которую представляет собой Владимир Путин и его арсенал ядерного оружия. Уильямсон также отметил, что российский лидер чётко продемонстрировал «свои враждебные намерения» по отношению к Великобритании и Лондон должен снизить уровень этой угрозы.

Такие заявления министр обороны сделал на заседании в палате общин. При этом, как отмечает издание, члены парламента высказывали предупреждения о том, что в мире снова начинается холодная война с Россией.

Парламентарии интересовались, как правительство собирается отражать угрозу со стороны Путина.

Речь идёт о заявлениях российского президента об испытаниях новых ядерных вооружений, которые противник не способен перехватить. Подобное оружие в руках России сделает противоракетную систему НАТО бесполезной, а Запад — уязвимым, пишет издание.

«Скажем прямо: президент Путин занимает гораздо более враждебную и агрессивную позицию по отношению к Великобритании, к Соединённым Штатам, к нашим союзникам гораздо дольше, чем в течение последнего года», — приводит Daily Mail слова Уильямсона.

— А мы будем покорно сидеть, мы просто примем, что президент Путин может делать что хочет, или же нам нужно разобраться, как отвечать, показать, что мы не хотим противостоять притеснениям, — ведь государства становятся жертвами российских атак? Нам нужно бороться с этим, что мы и будем делать, и потому я горжусь, что в вопросе ядерного сдерживания на море у нас есть преемственность».

Уильямсон также предупредил, что Россия, по его словам, уже многие годы наращивает свои силы вдоль восточного фланга Европы.

«Мы должны подняться навстречу этой угрозе, и мы должны на неё ответить». Так, по его мнению, Великобритании необходимо сохранить свою систему ядерного сдерживания Trident, а также обратиться к новым технологиям.