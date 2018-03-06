Мемория. Михаил Жванецкий

6 марта 1934 года родился сатирик Михаил Жванецкий.

Личное дело

Михаил Михайлович Жванецкий (84 года) родился в Одессе в семье врачей: его отец был хирургом, мать — стоматологом.

«Родился в Одессе, где-то в З4-м. Что-то вспоминается очень солнечное, пляжное, заполненное женщинами маминого возраста. Пока не грохнула война. Дальше — поезд, лопухи, Средняя Азия, школа, Победа, возвращение в Одессу, Институт инженеров морского флота», — рассказывал о юности писатель.

В студенческие годы выступал со своими монологами в театре миниатюр «Парнас-2», созданном при Одесском институте инженеров морского флота. Вместе с ним в самодеятельности участвовали известные впоследствии сатирики Роман Карцев и Виктор Ильченко.

В 1956 году получил диплом инженера-механика и устроился в одесский порт. Затем перешел на завод Продмаш, после — в Центральное проектно-конструкторское бюро.

Вспоминал о тех временах: «И вот мы вместе с Виктором Ильченко (я был на четвертом, он — на первом курсе) стали писать для нашего студенческого театра нечто вроде капустников. Когда мы закончили институт, наш театр не только не развалился, а, напротив, укрепился и получил название "Парнас-2". Авторами были Ильченко, Жванецкий и Кофф. Нашей мечтой и кумиром, конечно же, был Райкин. Мы постоянно слушали его по радио. Я работал в порту по портальным кранам и находился наверху, а Ильченко — по автопогрузчикам, он был внизу. И вот ночью, в смене, по радиоточкам мы непрерывно слушали Райкина».

В 1960 году друзья-сатирики смогли познакомиться с Райкиным вживую — показали ему свои работы во время поездки в Ленинград, куда «Парнас-2» прибыл по обмену с местным студенческим коллективом. Год спустя Райкин пригласил Карцева и Ильченко в Ленинградский театр миниатюр, которым руководил.

Жванецкий вскоре бросил работу в порту и тоже уехал в Ленинград, однако первые годы перебивался случайными заработками. Наконец, в 1964 году начал плотно сотрудничать с театром миниатюр, а в 1967-м поступил в штат театра. Написал для него программу «Светофор» (1969), в которую вошли известные миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники».

Также в этот период сочинил более трехсот монологов для Романа Карцева и Виктора Ильченко, часто и сам выступал со своими зарисовками.

В 1970 году Жванецкий, Карцев и Ильченко вернулись в Одессу, где создали свой театр миниатюр при Одесской филармонии.

В 1972 году Жванецкого пригласили в московский театр «Эрмитаж» помощником главного режиссера.

В 1972— 1974 годах он работал режиссером-постановщиком в Союзконцерте.

С 1981 по 1983 год был литературным сотрудником в издательстве «Молодая гвардия».

В 1988 году Михаил Жванецкий создал Московский театр миниатюр, с тех пор является его художественным руководителем.

«Московский театр миниатюр — это три мастера сцены, три любимых страной артиста — руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Жванецкий, Народная артистка РФ Клара Новикова и Народный артист РФ Роман Карцев», — говорится о театре на сайте Москонцерта.

Кроме театра Жванецкий много выступает с концертами, пишет книги и с 2002 года является постоянным ведущим ежемесячной программы «Дежурный по стране», которая выходит на канале «Россия».

Михаил Жванецкий на присвоении звания «Народный артист Российской Федерации» kremlin.ru

Чем знаменит

Известный автор-сатирик, выступления которого уже давно разбирают на цитаты.

Михаил Жванецкий сочинил сотни популярных миниатюр для себя и коллег по цеху — Аркадия Райкина, Виктора Ильченко, Романа Карцева, Сергея Юрского, Любови Полищук.

Он выпустил книги: «Встречи на улицах», «Год за два», «Когда нужны герои», «Моя Одесса», «Собрание произведений» в пяти томах, «Не продолжай короткое», «Южное лето (читать на севере)» и другие.

О чем надо знать

Юмор Жванецкого — интеллигентный и витиеватый, идущий из сатиры советской школы, где бытовые неудобства и различные ограничения обыгрывались с помощью гротеска.

«Юмор — это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно. И ты весело открываешь законы, по которым ходят люди…» — отмечал в одной из миниатюр сам автор.

В 1990-х, когда запреты исчезли, а юмор стал более откровенным, интеллектуальная эквилибристика Жванецкого утратила былую популярность. Впоследствии, с возвращением некоторых советских черт, творчество сатирика, как он сам отмечал, вновь стало востребованным.

Прямая речь

О родителях (Fakty.ua, сентябрь 2015): «В Одессе я жил в коммуналке. Мои родители — врачи, и у очень старых, чтобы не сказать хуже, одесситов фамилия Жванецкий ассоциируется исключительно с медициной. С Молдаванкой, где в поликлинике №7 работал мой отец. Когда он шел по Госпитальной, жильцы перешептывались: "Вон доктор Жванецкий идет"…

Отец говорил мне: "Не спеши — все сбудется". И вот сбылось: я уже не спешу…

Отец умер рано, и мама — зубной врач на консервном заводе — воспитывала дальше меня одна. Воспитывала, нужно заметить, строго. Когда первый раз застала в постели с девушкой — обиделась и ушла из дома. Дня два ее не было. Я обегал весь город, нашел маму у какой-то тетки. Она не хотела возвращаться домой. Обиделась страшно».

О работе у Аркадия Райкина: «Работа над спектаклем, который в окончательном варианте получил название "Светофор", продолжалась три года, с 1964-го по 1967-й. Жил по гостиницам, но уже было легче, шли авторские. За время скитаний пришлось расстаться с женой, она справедливо ушла. Я должен был находиться возле Райкина, ей было быть негде. Если бы я ушел от Райкина, то сохранил бы семью, но потерял прекрасную работу, к которой призван. С легкомыслием молодости я тогда все это решил и до сих пор, может быть, жалею. Короче говоря, удалось то, не удалось это.

В 1967 году меня оформили в штат театра сначала артистом, потом, после ухода Александра Хазина, заведующим литературной частью, Аркадий Исаакович помог с пропиской и квартирой. Стал получать уже большие авторские. Съездил с театром в Югославию.

Начал писать новую программу. То, что Аркадий Исаакович не брал, я исполнял сам на авторских вечерах. Постепенно у меня их стало много — в Доме ученых, Доме писателей и др. Читал вещи довольно острые, которые могли вызвать раздражение. Я тогда плохо понимал, считал, что нахожусь как за каменной стеной под защитой театра. Эта стена, имевшая крепкий вид, на самом деле держалась только на Райкине».

Об Украине («Дежурный по стране», январь 2016, цитата по Aif.ru): «Раньше у меня до дачи было полтора часа, имею в виду Одессу. Сейчас 5 часов лететь через Минск. Вначале мы им сделали гадость, потом они нам сделали гадость… Сейчас соревнуются в этих гадостях! И все касается меня. Как будто я виноват!».

О евреях (там же): «Евреи в СССР — язык не знаем, истории своей не знаем, религии не знаем. Значит, евреи ненастоящие. В то же время в институт не берут, на работу не берут. Значит, настоящие. Приехали в Израиль — языка не знаем, истории не знаем, религии не знаем. Значит, ненастоящие. Но в армию берут, в государство берут, на кладбище берут. Значит, настоящие. Эх, заколебали эти колебания… То мы против жизни, то жизнь против нас».

О времени («Дежурный по стране», февраль 2018, цитата по Aif.ru): «Я знаю, что движение происходит, только когда ругаешь себя. Когда гладишь себя по шерстке, движения не происходит. Когда хвастаешься, преувеличиваешь хорошее, скрываешь плохое — ты не можешь двигаться вперед. Поэтому у нас время сейчас неподвижное.

Мы предпочитаем говорить только о достижениях России и не называть проблем, провалов. Лучше бы мы каждый день по радио говорили, чего нам недостает. Каждый день! От этого жизнь изменилась бы к лучшему. А когда мы неизвестно почему хвалим себя ежедневно, ежесекундно, ежечасно, никаких стимулов к движению нет».

О посещении Московского театра миниатюр (зрительница rysalka_2016 в отзыве на TripAdvisor): «Я была на концерте Михаила Жванецкого, был организованный выход с работы. Мало что из прочитанного автором кто из нас понял. Одно было хорошо, что деньги платила организация. За свои кровные идти туда никому не советую»,

5 фактов о Михаиле Жванецком

Жванецкий родился в еврейской семье, из-за национальности его не взяли на судостроительный факультет. Как он сам рассказывал: «Я окончил факультет механизации портов ОИИМФа (Одесского института инженеров морского флота). Поступал на судостроительный, но таких, как я, брали только на механизаторский. Я был честно предупрежден и окончил то, что предлагали».В студенческие годы занимался спортивной гимнастикой, выступал на соревнованиях за свой институт, имел второй разряд.Свои тексты писатель носит в сильно потрепанном портфеле. «Знаменитый портфель, с которым я выхожу на сцену, — портфель отца. Он в нем носил истории болезней. И я ношу истории болезней, только у него были — людей, у меня — общества. Умению видеть мир научил меня отец», — отмечал он.Является Народным артистом Украины (1999) и России (2012), почетным гражданином Одессы (1994).Жванецкий несколько раз был женат, от разных браков — официальных и неофициальных — у него то ли трое, то ли пятеро детей. Со своей нынешней супругой Натальей писатель живет с 1991 года. Наталья на 32 года моложе мужа. У них есть общий сын Дмитрий (родился в 1995 году).

Материалы о Михаиле Жванецком:

Биографическая справка в Википедии

Статья на РИА Новости

Биография на официальном сайте сатирика

Статья на 24СМИ

Книга Елизаветы Уваровой «Аркадий Райкин»