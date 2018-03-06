На Житомирщине в частном доме обнаружили восемь трупов

В городе Бердичев Житомирской области в частном доме обнаружены тела восьми человек.

По данным местных СМИ, вчера полиция вскрыла дом на улице Белопольской, в котором, по предварительной информации, жили шесть взрослых и двое детей. Так в доме обнаружили восемь трупов — семья из шести человек и двое гостей.

По предварительной информации, причина смерти — отравление угарным газом.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко подтвердила гибель восьми человек и сообщила, что внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из жилища, обратила соседка, которая также заметила странный запах, исходящий из квартиры.

По информации, в доме были обнаружены тела хозяев жилья — мужа и жены, двоих их детей, 1990 и 1997 года рождения, двоих внуков — мальчику было три года, девочке в марте бы исполнился год. Кроме них, погибла также невеста сына владельцев дома и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по делам.

Полиция пока не рассматривает версию насильственной смерти, однако Ващук указала, что о причинах гибели людей станет известно после проведения вскрытия.

Полиция установила, что в доме работало печное отопление и на момент приезда полиции была раскалена плита, которая и стала источником угарного газа в помещении.

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