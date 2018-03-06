Часть окон многоэтажного жилого дома, выходящие на загородный особняк вице-премьер-министра РФ Игоря Шувалова, оказались замурованными.

Такое видео опубликовал российский оппозиционер Алексей Навальный на своем YouTube-канале. Кроме того, еще одна часть окон указанного жилого дома огорожены специальными бетонными заслонками, которые выступают на один-два метра и как ширма загораживают вид на особняк Шувалова.

Также, перед другими домами, говорит Навальный, специально было построено здание, которое так же закрывает вид на дом Шувалова.

В презентации многоэтажных домов отмечается, что часть квартир были построены односторонними по соображениям безопасности, и чтобы избежать вида на частное землевладение.

Embedded video for Навальный показал роскошный особняк человека Путина

Видео: