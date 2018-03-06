Названы самые любвеобильные народы мира 

Романтические чувства являются прекрасным эмоциональным удовольствием, которое доступно любому человеку на Земле. Для кого-то романтика — это букеты роз, для других — выходные в горной хижине, для третьих — верность на всю жизнь.В зависимости от типа культуры, романтическим отношениям уделяется больше или меньше внимания. Перед вами нации, которые знают о романтике больше других.ИндийцыСтоит вспомнить один из главных символов Индии — Тадж-Махал, чтобы понять, что индийцы ставят любовь выше любых других жизненных обстоятельств. Памятник огромной любви, продолжающейся после смерти, напоминает индийцам о том, что нужно спешить любить, ведь жизнь коротка. Любовное чувство в Индии используют в качестве источника вдохновения, что особенно заметно по местному кинематографу.ИрландцыИрландские мужчины и женщины всегда отлично выглядят, крайне внимательны друг к другу и не позволяют никому вмешиваться в свои отношения. Наследники северных морских народов ценят крепкие семейные отношения: процент разводов тут один из самых низких в мире.ШведыШведы знают толк как в плотских утехах, так и в предшествующих им романтических ухаживаниях. Впрочем, тяга шведов друг к другу неудивительна — белокурые и рослые мужчины и голубоглазые нордические красотки просто не могут противостоять своим инстинктам.РусскиеЛюбить по-русски — значит отдавать себя без остатка чувству, больше напоминающему огонь. Романтика в России всегда является чем-то большим, чем ветреные увлечения южан. Здесь за любовь готовы умирать и русские демонстрируют это уже много веков подряд.ЛиванцыЛиванцы отличаются от остальных стран арабского мира не только томной внешностью и огромными глазами, но и отношением к любви. В Ливане ценят романтику и любят ухаживать красиво — так, чтобы завидовал весь мир.АргентинцыАргентинцы — очень страстный и романтичный народ. Типичная нация из Латинской Америки ставит романтические отношения выше даже страсти к футболу. Свои чувства аргентинцы предпочитают выражать танцем и безумными поступками вроде покупки миллиона алых роз или гигантской растяжки с признанием в любви на чемпионате по футболу.ИспанцыИспанцы имеют репутацию очень хороших любовников. Обаятельные и горячие, эти люди знают истинный смысл романтики и для них нет никаких секретов в науке соблазнения.БразильцыБразильцы также попали в наш список благодаря своей романтической натуре. Они не проявляют застенчивости, когда речь заходит о вопросах любви, а проявлять эмоции привыкли страстными танцами.ФранцузыРомантическая природа французов известна по всему миру. Они научили мир языку любви и являются несомненными экспертами в вопросах соблазнения. Французы любят говорить о любви художественными методами, и это дало миру огромное культурное наследие.ИтальянцыСамо слово «романтика» имеет в основе корень «Рома», что значит Рим. По умолчанию, итальянцы являются самой романтичной нацией мира. В качестве средств обольщения итальянцы используют свою потрясающую природу, богатую историю, вкусную кухню и музыкальный язык.