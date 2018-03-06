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Новые санкции США против РФ: стали известны даты


Добавлено: 06 мар 2018 в 22:42, Категория: Политика
Новые санкции США против РФ: стали известны даты
Министерство финансов США собирается в скором времени о введении нового пакета санкций против России.

С таким заявлением выступил директор национальной разведки США Дэниел Коутс, разговаривая с представителями прессы.

"Я считаю, что того, что было сделано до сих пор, недостаточно. Возможные дополнительные санкции находятся на стадии рассмотрения", - сказал он.
По его словам, новый санкционный пакет будет введен в течении буквально следующих тридцати дней. Он должен стать ответом на действия РФ во время президентской компании США.


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Добавлено: 06 мар 2018 в 22:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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