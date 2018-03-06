Новые санкции США против РФ: стали известны даты

Министерство финансов США собирается в скором времени о введении нового пакета санкций против России.С таким заявлением выступил директор национальной разведки США Дэниел Коутс, разговаривая с представителями прессы."Я считаю, что того, что было сделано до сих пор, недостаточно. Возможные дополнительные санкции находятся на стадии рассмотрения", - сказал он.По его словам, новый санкционный пакет будет введен в течении буквально следующих тридцати дней. Он должен стать ответом на действия РФ во время президентской компании США.