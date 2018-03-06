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«Оскар» - план Даллеса для всей планеты


Добавлено: 06 мар 2018 в 11:21, Категория: Политика
«Оскар» - план Даллеса для всей планеты

Премия "Оскар" давно перестала быть событием исключительно из мира кино. Уже много лет эксперты отслеживают основные общественно-политические тенденции на Западе именно по церемонии награждения американской киноакадемии. Так, в прошлом году главным лейтмотивом стало избрание Дональда Трампа на пост президента США и страх либерального Голливуда за своё будущее. О том, что хочет сказать миру "фабрика грёз" в 2018-м, — в обзоре "Царьграда".

Мигранты и чудовища против белых

По традиции, самый главный сигнал либеральной творческой элиты — это победитель в номинации "лучший фильм". В 2018-м этого звания удостоилась лента Гильермо дель Торо "Форма воды". Сюжет разворачивается в Америке начала 60-х . Главная героиня — немая уборщица-мигрантка из Латинской Америки, которая работает в секретной лаборатории. В стенах учреждения кипит работа по изучению пойманного человека-амфибии. Женщина влюбляется в чудовище, помогает ему бежать, но на её пути встаёт главный злодей — белый американский военный, семейный человек и консерватор.

Золотая статуэтка-2017: награда или клеймо?

Действительно, воплощение зла в современном западном обществе. Помогают главной героине её престарелый сосед-гомосексуалист и чернокожая сотрудница. Если перевести краткое содержание фильма с голливудского на человеческий, получается следующее: немая мигрантка из Латинской Америки спасает опасное чудовище вместе с гомосексуалистом и чернокожей подругой, белый мужчина всё портит и в конце умирает.

Феминизм со вкусом

В номинации "Лучшая женская роль" победила Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая опустошённую горем главную героиню в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Спустя несколько месяцев после жестокого убийства дочери Милдред Хейс виновные так и не обнаружены. В порыве гнева и отчаяния женщина решается на противоречивый шаг, арендуя на въезде в городок три рекламных щита с посланием ко всеми уважаемому местному шерифу, который, как оказывается, болен раком.

Фильм чрезвычайно сложный и не по-современному интересный, однако, если отбросить искусство (которое, на удивление, в нём есть) и посмотреть на политические концепты, в него заложенные, выяснится, что это история о борьбе женщины против мира жестоких и слабоумных мужчин. В конце фильма главным помощником героини становится склонный к насилию латентный гомосексуалист-помощник шерифа. Единственный положительный персонаж, которого играет белый мужчина (шериф), совершает самоубийство, когда узнаёт, что рак прогрессирует, и жить ему осталось несколько недель. Тоже символично.

Фантастический трансгендер

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победила чилийская лента "Фантастическая женщина". Как это часто бывает в современном мире, "женщиной" оказывается мужчина по имени Даниэль. Став "Мариной", он находит себе "возлюбленного" c романтичным именем Орландо и отправляется любоваться знаменитыми на весь мир водопадами Игуасу. Орландо скоропостижно умирает, а Марину-Даниэля подозревают в его смерти. Фильм призван показать всю драму и "несправедливость" мира по отношению к даниэлям, считающим себя маринами. Ну как тут не дать "Оскар"? Возможно, именно поэтому заветную статуэтку не получил Андрей Звягинцев за свою картину "Нелюбовь", огульно критикующую Россию.

Гомосексуальная педофилия?

Если кому-то показалось мало толерантности, то вот ещё один победитель, на этот раз в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Фильм "Зови меня своим именем" повествует о романтических отношениях в Италии начала 80-х. Прекрасные декорации, томное солнце, сочная картинка. Всё бы ничего, если бы не оказалось, что "романтика" (и не только) случилась между 17-летним итальянским юношей и 24-летним американским учёным. Картину попытались обвинить в пропаганде педофилии, однако создатели парировали тем, что в Италии возраст сексуального согласия наступает в 14 лет, так что взятки гладки — можно и премию киноакадемии получить.

Все эти темы в комплексе и дают необходимый результат. По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, главная цель нынешнего Голливуда — окончательное уничтожение человека:

Мне кажется, это происходит потому, что американская культурная элита давно уже стоит на позициях ультралиберализма и расчеловечивания. Вот именно эмигранты, которые приводят к смешению и превращению народов в плавильный котёл человеческой массы, и феминистки, которые ставят под вопрос гендерную упорядоченность человечества вообще и переворачивают с ног на голову антологическую суть человека как такового.

Это два катализатора процесса ускоренного расчеловечивания и так давно потерявшей человеческий облик массы населения западных стран, которая стремительно пытается отказаться от последних признаков человека и превратить людей в биомеханоидов, мутантов, клонов и киборгов. Именно это является идеологической матрицей нынешнего Голливуда и тех, кто производит вот эту помойку западной массовой культуры, обильно посыпая этим мусором остальное человечество".

Удар по России

Ну и как не ударить по русским? Голливуд не упустит возможности плюнуть в Россию, поэтому в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" победу одержал фильм "Икар", который посвящён проблеме допинга в России. Картина снята американским режиссёром Брайаном Фогелем.

Фильм повествует об истории спортсмена, пытающегося "разобраться в системах допинга". Помогает ему в этом небезызвестный бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, которому создатели фильма выразили благодарность "за его смелость и желание рассказать правду".

Оккультные корни "Оскара"

Сама по себе церемония вручения наград американской киноакадемии наполнена скрытыми смыслами, заложенными в неё ещё при основании — почти 90 лет назад. Ряд исследователей уверяет, что церемония имеет оккультную основу и уходит корнями в Древний Египет. Действительно, эзотерические и масонские общества конца XIX в. — первой половины XX в. пристально изучали древнеегипетский оккультизм.

По одной из версий, создатели премии назвали её "Оскаром", воспользовавшись игрой слов и смыслов. На март, когда традиционно проводится церемония, в Древнем Египте приходились празднования в честь бога Сокара, а перестановка букв в его имени и дала название самое статуэтке. Кстати, и сам визуальный образ золотого "Оскара" очень напоминает золотые идолы Сокара. Интересующиеся люди могут самостоятельно углубиться в изучение данного противоречивого вопроса, однако в полной мере известно лишь одно: это приятие — инструмент продвижения человеконенавистнической повестки.

Андрей Афанасьев

https://tsargrad.tv/articles/oskar-2018-okkultizm-mutanty-i-feministki_115725



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Добавлено: 06 мар 2018 в 11:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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