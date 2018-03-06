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Платформа RewardMob – лучшее объединение мобильных игр


Добавлено: 06 мар 2018 в 01:39, Категория: Статьи / Бизнес

Система RewardMob – уникальная платформа, которая планирует объединить сообщество мобильных игр в одном месте. Цель проекта – помочь заработать разработчикам мобильных игр, привлечь новую целевую аудиторию, повысить доходы.

Платформа RewardMob – лучшее объединение мобильных игр

Пользователи, используя RewardMob, смогут не только упростить процесс доступа к играм, но также получат возможность заработать внутри системы.

Для чего нужна платформа RewardMob?

Мобильные приложения – огромная ниша на рынке игр, которая разрастается с каждым годом. Она уже получает 47% от прибыли всех секторов игрового мира и не собирается останавливаться. Порядка 3 миллиардов людей по всему миру являются активными игроками.

Но несмотря на такие радужные перспективы, для разработчиков игр и мобильных приложений все намного усложнилось:

  • для активного развития нужно иметь расширенную техническую базу, внедрять постоянные усовершенствования системы, что отнимает много денег;
  • немало средств идет и на маркетинговые кампании, привлечение новых игроков, стимулирование действующих;
  • система получения дохода у каждой компании своя. Нет единого подхода для формирования источников дохода и их обслуживания. Получается каждый представитель рынка, самостоятельно разрабатывает источники финансирования, который зачастую не окупают расходы на сопровождение игр.

RewardMob позволяет получать вознаграждение за игру на платформе, как разработчикам, так и игрокам. Таким образом, любое мобильное игровое приложение получает возможность комплексного продвижения внутри системы, повышает численность аудитории и приносит большой доход. Превратить мобильную игру в конкурентный вид киберспорта стало легко с RewardMob.

История проекта

RewardMob впервые появился на рынке в августе 2017 года в виде пробной платформы. Зимой 2018 года сайт уже был запущен в полную силу. До этого разработка идеи велась в течение двух лет командой опытных специалистов.

Сейчас с платформой уже взаимодействуют такие компании, как Game Development Partners, Big Code Games, PlayPayGames. Использование технологии блокчейн и смарт-контракта дало возможность упростить интегрирование игр в платформу RewardMob, а также повысило общую безопасность проекта.

Монетизация проектов

Для внутренних расчетов и платежных операций компания выпустила собственную криптовалюту – RMOB. Монеты нельзя купить, их можно получить в качестве выигрыша или как бонус за совершение определенных действий на платформе.

В бесплатных играх получить токены можно за прохождение уровней или определенных задач, в качестве бонуса за просмотр рекламы от партнеров.

В платных играх (оплачивается вход в турнир, например) выигрыш складывается из взносов всех игроков и достается победителю. Часть из этих средств идет также разработчикам и организаторам турнира.

Реклама в отличие от привычной системы не мешает игровому процессу. Ознакомиться с ней можно после всех действий при получении бонуса. Искать партнеров для рекламы организаторам не нужно, эту задачу платформа выполняет сама. Таким образом, с плеч разработчиков игр упала задача по продвижению своего проекта. Теперь от них требуется совершенствование игрового процесса.

Стоит отметить, что на платформе в настоящий момент разрабатывается функция аналитики, которая позволит проводить контроль активности пользователей, степень довольства ресурсом и условиями игры, а также отслеживать финансовую динамику – сколько пользователи тратят и зарабатывают на играх.

Токены RMOB

Токены можно будет приобрести только игровыми методами. Всего будет выпущено 3 миллиарда монет. Из них будут сформированы игровой фонд (поддержка пользователей), фонд бонусов и призов, резервный фонд (обслуживание проекта) и фонд организаторов, который временно будет заморожен.

RewardMob – оригинальный проект, который дает большие возможности всем представителям игровой ниши. Разработчики игр могут получать доход, не затрачиваясь на глобальные рекламные кампании. Пользователи могут зарабатывать внутри платформы средства и пускать их на улучшение своего положения.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Веб-сайт – https://rewardmob.com/

Технический документ – https://ticketsale.rewardmob.com/rewardmob-whitepaper.pdf

Социальные сети проекта:

Тема BitcoinTalk – https://bitcointalk.org/index.php?topic=2841331

Телеграмма – https://t.me/rewardmobinc

Twitter – https://twitter.com/RewardMob

Facebook – https://www.facebook.com/RewardMob/

Instagram – https://www.instagram.com/RewardMob/

Medium – https://medium.com/@RewardMob

BTT автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905



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Добавлено: 06 мар 2018 в 01:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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