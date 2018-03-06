Получить шенгенскую визу не сложно

Относительно недавно Европа дала людям возможность совершать беспрепятственные поездки по своей территории. Это произошло в 1995 году. Единое экономическое пространство и свободное перемещение по Европе – это основные моменты, из-за которых была создана Шенгенская виза. Не все европейские страны входят в шенгенскую зону.

Существуют определенные правила и ограничения на оформление визы. Например, виза должна оформляться через ту страну, которая будет основной в вашей поездке. Едете в Испанию, но по пути заедете во Францию и Португалию. Визу оформляете в испанском посольстве. То же самое с въездом. Желательно въехать через основную страну вашей поездки.

Шенгенские визы бывают:

Тип А. Транзитная виза.

Тип В. Транзитный тип.

Тип С: С1 – максимальный срок поездки не должен превышать месяц.

С2. От трех до 6 месяцев.

С3. В сумме 6 месяцев нахождения в стране, но с перерывами. На 2 года и более.

Мультивиза – именно так называют документ на многократный въезд и выезд из стран шенгенской зоны. Есть ограничения по въездам в течение полугода. Через полгода можно снова совершать поездки.

Туристические агентства могут помочь с оформлением виз. Специалисты фирмы проверяют документы перед оформлением. Самостоятельная подача документов может не принести желаемого результата. Особенно для лиц, проживающих на Кавказе. Через агентство есть реальный шанс получить визу на длительный срок. Шенген на 2,3,5 лет поможет туристам выезжать за границу, осваивать достопримечательности стран зоны.

Для заявителя необходимо подготовить несколько документов:

Загранпаспорт. Фотографии по стандартам. Копия гражданского паспорта. Анкета заявителя. Справка с места работы. Стандартная выписка из банка.

Стоимость оформления шенгенской визы варьируется в зависимости от срока визы и особенностей получения. Например, в чистый паспорт сделают документ за четыре дня и семьсот евро.