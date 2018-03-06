Посольство РФ в Британии запросило данные о состоянии Скрипаля

Посольство РФ в Великобритании попросило власти этой страны проинформировать Москву о самочувствии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его спутницы, которые пострадали от отравления неизвестным веществом в Солсбери.

«Британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство России и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России. С учетом вышеизложенного посольство обратилось за соответствующими разъяснениями в МИД Великобритании»,— цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря посольства.

Он добавил, что в настоящее время у российской дипмиссии нет официальной информации об отравлении «ни со стороны полиции, ни других британских властей». Пресс-секретарь посольства отметил также отсутствие каких-либо уведомлений со стороны внешнеполитического ведомства Великобритании.

Ранее официальный представитель офиса главы британского правительства Терезы Мэй заверил, что ей регулярно докладывают о ходе расследования, которое ведется полицией.

Напомним, Сергей Скрипаль и его неназванная спутница, которую СМИ называют дочерью бывшего разведчика, оказались в реанимации после того, как побывали в торговом центре. Полицейские считают, что причиной резкого ухудшения их состояния стало отравление неизвестным веществом — предположительно фентанилом, применяемым для медицинской анестезии синтетическим опиатом.

О Скрипале известно, что до 1999 года он являлся сотрудником главного разведывательного управления российского Генерального штаба, в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании, а в 2010 году — помилован.