Премьер Израиля назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Иран является крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Премьер-министр Израиля заявил, что Иран является крупнейшим вызовом в регионе не только для США и Израиля, но и для арабских стран. По его словам, Тегеран не отказался от своих ядерных амбиций и повсюду прибегает к «агрессивной практике». Нетаньяху подчеркнул, что Иран необходимо остановить.

Ранее израильский премьер заявил, что Израиль не позволит Ирану укрепиться в Сирии. По его словам, Тегеран намерен объединиться с сирийским Тартусом в одно государство.