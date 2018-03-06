Путин сравнил ситуацию в России с временами Петра I

Показать меню
Актуально
Астролог Влад Росс рассказал, когда «новая Ванга» появится на свет - 21:20 Астролог Влад Росс рассказал, когда «новая Ванга» появится на свет Злоумышленники пытались ограбить квартиру депутата Госдумы - 21:28 Злоумышленники пытались ограбить квартиру депутата Госдумы Облитая Собчак и ее безудержный гнев - 21:49 Облитая Собчак и ее безудержный гнев «Танковая армада РФ»: Полторак насчитал 700 танков на Донбассе - 22:08 «Танковая армада РФ»: Полторак насчитал 700 танков на Донбассе Князев: Нападение на офис Общества венгерской культуры в Ужгороде раскрыто - 22:56 Князев: Нападение на офис Общества венгерской культуры в Ужгороде раскрыто Опасная ностальгия: США всколыхнули слова Путина о развале СССР - 23:00 Опасная ностальгия: США всколыхнули слова Путина о развале СССР Российский депутат сообщил, что поспособствует сотрудничеству с Италией - 23:14 Российский депутат сообщил, что поспособствует сотрудничеству с Италией Какой должна быть спецобувь? - 23:34 Какой должна быть спецобувь? Тест FashionTime.ru: на героиню какой книги вы похожи - 23:35 Тест FashionTime.ru: на героиню какой книги вы похожи В сети появилось видео нападения на Собчак - 23:48 В сети появилось видео нападения на Собчак В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки (ФОТО) - 00:00 В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки (ФОТО) Божович: футболисты "Арсенала" в сложных погодных условиях хотели сыграть - 00:14 Божович: футболисты Антипольское факельное шествие прошло в украинском Львове - 00:42 Антипольское факельное шествие прошло в украинском Львове Посольство США в Анкаре закроют из-за угрозы безопасности - 01:00 Посольство США в Анкаре закроют из-за угрозы безопасности Футболисты "Марселя" в добавленное время ушли от поражения в матче с "Нантом" - 01:35 Футболисты Любимые джинсы и классические лодочки: особенности стиля Меган Маркл - 02:14 Любимые джинсы и классические лодочки: особенности стиля Меган Маркл СМИ: Российские ученые создадут квантовый компьютер - 02:35 СМИ: Российские ученые создадут квантовый компьютер
» » Путин сравнил ситуацию в России с временами Петра I

Путин сравнил ситуацию в России с временами Петра I


Добавлено: 06 мар 2018 в 18:07, Категория: Новости на сегодня
Путин сравнил ситуацию в России с временами Петра I

Президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками VI Всероссийского форума рабочей молодежи, который проводится в Нижнем Тагиле на базе научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» с 4 по 7 марта для повышения популярности рабочих профессий.

На пленарное заседание форума, на котором присутствовали более 300 представителей промышленных, транспортных, аграрных предприятий и лидеры профессиональных сообществ молодежи, глава государства пришел после посещения производства на предприятии, сообщает пресс-служба Кремля.

Поприветствовав участников заседания, российский лидер отметил важность новых кадров — в первую очередь, инженерных— для «обновляющейся экономики» страны, выходящей на новые рубежи и внедряющей новые технологии.

«Нам нужны специалисты с инженерными знаниями. Нужны те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено. Нужны люди, которые понимают, что такое программирование, робототехника. Это сложный вид деятельности, но без того, чтобы овладеть всеми этими знаниями и навыками, нам, конечно, не решить серьезных вопросов, которые стоят перед нашей страной», — подчеркнул Путин.

Он напомнил молодежи о своем недавнем послании Федеральному собранию, в котором также говорил о необходимости подготовки представителей рабочих профессий «по самым разным направлениям», в том числе и для оборонно-промышленного комплекса.

По словам президента, сейчас Россия стоит на пороге очередного периода бурного развития, сулящего «революционные преобразования в стране и экономике». Если проанализировать отечественную историю, то можно отметить, что такие периоды — при Петре I, в конце XIX века, в 1920-30-е годы — всегда «сопровождались, а может быть, даже начинались с подготовки кадров», считает Путин.

«Нам нужны… люди с новыми подходами, что называется, готовые к вызову. Те, кто в душе и сердце хочет ответить на этот вызов, готов это сделать и искренне будет к этому стремиться. А если так, то обязательно будет добиваться результата», — пояснил глава государства.



Материалы по теме:

Путин заявил о важности создания временных рабочих мест
Путин пожелал студентам быть дерзкими и смелыми
Путин: государство уделяет приоритетное внимание подготовке инженеров и рабочих
Путин: мы не ищем врагов, нам нужны друзья
Добавлено: 06 мар 2018 в 18:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
МИД обвинил СПЧ ООН в двойных стандартах

МИД обвинил СПЧ ООН в двойных стандартах

Украинский футболист стал на шаг ближе к чемпионству в сильнейшей лиге мира

Украинский футболист стал на шаг ближе к чемпионству в сильнейшей лиге мира

Лавров: западные страны могут пытаться сохранить «ан-Нусру» для смены режима в Сирии

Лавров: западные страны могут пытаться сохранить «ан-Нусру» для смены режима в Сирии

Кулеба: Сурков тонко пригрозил Украине уничтожением

Кулеба: Сурков тонко пригрозил Украине уничтожением

Загрузка...



Лента новостей
Корреспондент BBC обвинила Слуцкого в домогательствах - 20:41 Корреспондент BBC обвинила Слуцкого в домогательствахВ КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя - 20:35 В КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя национальной безопасности-2018»В парижском ресторане бандиты с саблей и мачете сняли скальп с посетителя - 20:35 В парижском ресторане бандиты с саблей и мачете сняли скальп с посетителяДжонсон прокомментировал данные об отравлении Скрипаля - 20:28 Джонсон прокомментировал данные об отравлении СкрипаляДональду Трампу не понравился "Оскар-2018": "Звезд не осталось" - 20:28 Дональду Трампу не понравился Навальный показал роскошный особняк человека Путина - 20:14 Навальный показал роскошный особняк человека ПутинаКитайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону - 20:12 Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-ДонуШутка с подвохом: Трамп оценил «ОСКАР», назвав имя самой достойной звезды - 20:01 Шутка с подвохом: Трамп оценил «ОСКАР», назвав имя самой достойной звездыПолучить шенгенскую визу не сложно - 19:46 Получить шенгенскую визу не сложноУкраинский футболист изъявил желание играть за сборную Польши - 19:35 Украинский футболист изъявил желание играть за сборную ПольшиКак строятся котельные установки - 19:08 Как строятся котельные установкиВ Генштабе ВСУ поделились важной подробностью о новой операции на Донбассе - 18:57 В Генштабе ВСУ поделились важной подробностью о новой операции на Донбассе«Газпром» оспорил решение Стокгольмского арбитража по «Нафтогазу» - 18:57 «Газпром» оспорил решение Стокгольмского арбитража по «Нафтогазу»Выборы-2018. Жириновский рассказал, когда Явлинский струсил - 18:28 Выборы-2018. Жириновский рассказал, когда Явлинский струсил
Последние новости
Медведев поручил изменить систему уплаты взносов в ФОМС для безработных - 21:12 Медведев поручил изменить систему уплаты взносов в ФОМС для безработных СМИ назвали дату возобновления прямых рейсов из Москвы в Каир - 21:12 СМИ назвали дату возобновления прямых рейсов из Москвы в Каир Мошенники похитили через ICO 300 млн долларов за год - 21:11 Мошенники похитили через ICO 300 млн долларов за год Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Ан-26 в Сирии - 21:11 Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Ан-26 в Сирии Конференция «Искусственный интеллект в праве» пройдет 6 апреля в «Сколково» - 21:11 Конференция «Искусственный интеллект в праве» пройдет 6 апреля в «Сколково» Порошенко продлил санкции против банков России еще на год - 21:11 Порошенко продлил санкции против банков России еще на год Путин прибыл в Самару, где проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив - 21:07 Путин прибыл в Самару, где проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив Неизвестные скальпировали посетителя ресторана в Париже - 20:56 Неизвестные скальпировали посетителя ресторана в Париже Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет в России - 20:49 Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет в России Путин назвал условие суда над обвиняемыми во влиянии на выборы в США - 20:42 Путин назвал условие суда над обвиняемыми во влиянии на выборы в США Путин выразил соболезнования родным жертв крушения Ан-26 - 20:42 Путин выразил соболезнования родным жертв крушения Ан-26 IAAF пригрозила российским спортсменам отстранением даже в нейтральном статусе - 20:42 IAAF пригрозила российским спортсменам отстранением даже в нейтральном статусе Расследовать отравление Скрипаля поручили борцам с терроризмом - 20:42 Расследовать отравление Скрипаля поручили борцам с терроризмом
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"