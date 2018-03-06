Путин сравнил ситуацию в России с временами Петра I

Президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками VI Всероссийского форума рабочей молодежи, который проводится в Нижнем Тагиле на базе научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» с 4 по 7 марта для повышения популярности рабочих профессий.

На пленарное заседание форума, на котором присутствовали более 300 представителей промышленных, транспортных, аграрных предприятий и лидеры профессиональных сообществ молодежи, глава государства пришел после посещения производства на предприятии, сообщает пресс-служба Кремля.

Поприветствовав участников заседания, российский лидер отметил важность новых кадров — в первую очередь, инженерных— для «обновляющейся экономики» страны, выходящей на новые рубежи и внедряющей новые технологии.

«Нам нужны специалисты с инженерными знаниями. Нужны те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено. Нужны люди, которые понимают, что такое программирование, робототехника. Это сложный вид деятельности, но без того, чтобы овладеть всеми этими знаниями и навыками, нам, конечно, не решить серьезных вопросов, которые стоят перед нашей страной», — подчеркнул Путин.

Он напомнил молодежи о своем недавнем послании Федеральному собранию, в котором также говорил о необходимости подготовки представителей рабочих профессий «по самым разным направлениям», в том числе и для оборонно-промышленного комплекса.

По словам президента, сейчас Россия стоит на пороге очередного периода бурного развития, сулящего «революционные преобразования в стране и экономике». Если проанализировать отечественную историю, то можно отметить, что такие периоды — при Петре I, в конце XIX века, в 1920-30-е годы — всегда «сопровождались, а может быть, даже начинались с подготовки кадров», считает Путин.

«Нам нужны… люди с новыми подходами, что называется, готовые к вызову. Те, кто в душе и сердце хочет ответить на этот вызов, готов это сделать и искренне будет к этому стремиться. А если так, то обязательно будет добиваться результата», — пояснил глава государства.