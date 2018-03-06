Решение суда: один из ближайших соратников Виктора Януковича остается под стражей

Показать меню
Актуально
Князев: Нападение на офис Общества венгерской культуры в Ужгороде раскрыто - 22:56 Князев: Нападение на офис Общества венгерской культуры в Ужгороде раскрыто Опасная ностальгия: США всколыхнули слова Путина о развале СССР - 23:00 Опасная ностальгия: США всколыхнули слова Путина о развале СССР Российский депутат сообщил, что поспособствует сотрудничеству с Италией - 23:14 Российский депутат сообщил, что поспособствует сотрудничеству с Италией Какой должна быть спецобувь? - 23:34 Какой должна быть спецобувь? Тест FashionTime.ru: на героиню какой книги вы похожи - 23:35 Тест FashionTime.ru: на героиню какой книги вы похожи В сети появилось видео нападения на Собчак - 23:48 В сети появилось видео нападения на Собчак В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки (ФОТО) - 00:00 В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки (ФОТО) Божович: футболисты "Арсенала" в сложных погодных условиях хотели сыграть - 00:14 Божович: футболисты Антипольское факельное шествие прошло в украинском Львове - 00:42 Антипольское факельное шествие прошло в украинском Львове Посольство США в Анкаре закроют из-за угрозы безопасности - 01:00 Посольство США в Анкаре закроют из-за угрозы безопасности Футболисты "Марселя" в добавленное время ушли от поражения в матче с "Нантом" - 01:35 Футболисты Любимые джинсы и классические лодочки: особенности стиля Меган Маркл - 02:14 Любимые джинсы и классические лодочки: особенности стиля Меган Маркл СМИ: Российские ученые создадут квантовый компьютер - 02:35 СМИ: Российские ученые создадут квантовый компьютер "Финикс" потерпел 45-е поражение в "регулярке" НБА, уступив "Атланте" - 02:42 В 2018 году впервые в Дальневосточном ВОКУ состоится три выпуска молодых - 03:42 В 2018 году впервые в Дальневосточном ВОКУ состоится три выпуска молодых офицеров «Перемога!» — на митинге за Путина в Москве «кричали Слава Украине» (ВИДЕО) - 04:56 «Перемога!» — на митинге за Путина в Москве «кричали Слава Украине» (ВИДЕО) В ВКА им. А.Ф. Можайского представители научной общественности обсудили - 05:00 В ВКА им. А.Ф. Можайского представители научной общественности обсудили дистанционные методы зондирования природной среды
» » Решение суда: один из ближайших соратников Виктора Януковича остается под стражей

Решение суда: один из ближайших соратников Виктора Януковича остается под стражей


Добавлено: 06 мар 2018 в 16:14, Категория: Политика
Решение суда: один из ближайших соратников Виктора Януковича остается под стражей
Экс-глава скандально известной “Партии регионов” в Верховной Раде Александр Ефремов останется под арестом как минимум до 3 мая 2018 года. Соответствующее решение принял Старобельский районный суд Луганской области.

Отметим, что господина Ефремова подозревают в ряде тяжких преступлений, среди которых фигурируют государственная измена, пособничество в захвате административных зданий в Луганске, а также содействие созданию террористической организации “Луганская народная республика”. Сам бывший депутат Верховной Рады и соратник Виктора Януковича настаивает на своей невиновности.
Добавим, что Александр Ефремов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в конце июля 2016 года. Он был взят под стражу первого августа. С тех пор он пребывает в СИЗО.


Материалы по теме:

Ближайший соратник Виктора Януковича останется за решеткой до весны 2018 года
Суд продлил арест Александра Ефремова
Экс-главу украинской Партии регионов взяли под арест до конца сентября
На Украине снова задержали экс-главу парламентской фракции "Партии регионов"
Добавлено: 06 мар 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Фейки о гибели бойцов ЧВК «Вагнер» под Дейр-эз-Зором продолжают распространяться

Фейки о гибели бойцов ЧВК «Вагнер» под Дейр-эз-Зором продолжают распространяться

Медведева попросила журналистов оставить её и её тренера в покое

Медведева попросила журналистов оставить её и её тренера в покое

Боевики нарушили «абсолютное перемирие»: ранен боец ВСУ

Боевики нарушили «абсолютное перемирие»: ранен боец ВСУ

«Калашников» запустит серийное производство нового пистолета

«Калашников» запустит серийное производство нового пистолета

Загрузка...



Лента новостей
IAAF пригрозила российским спортсменам отстранением даже в нейтральном статусе - 20:42 IAAF пригрозила российским спортсменам отстранением даже в нейтральном статусеРасследовать отравление Скрипаля поручили борцам с терроризмом - 20:42 Расследовать отравление Скрипаля поручили борцам с терроризмомСобчак спросила разрешения Украины на поездку в Крым - 20:41 Собчак спросила разрешения Украины на поездку в КрымКорреспондент BBC обвинила Слуцкого в домогательствах - 20:41 Корреспондент BBC обвинила Слуцкого в домогательствахВ КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя - 20:35 В КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя национальной безопасности-2018»В парижском ресторане бандиты с саблей и мачете сняли скальп с посетителя - 20:35 В парижском ресторане бандиты с саблей и мачете сняли скальп с посетителяДжонсон прокомментировал данные об отравлении Скрипаля - 20:28 Джонсон прокомментировал данные об отравлении СкрипаляДональду Трампу не понравился "Оскар-2018": "Звезд не осталось" - 20:28 Дональду Трампу не понравился Навальный показал роскошный особняк человека Путина - 20:14 Навальный показал роскошный особняк человека ПутинаКитайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону - 20:12 Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-ДонуШутка с подвохом: Трамп оценил «ОСКАР», назвав имя самой достойной звезды - 20:01 Шутка с подвохом: Трамп оценил «ОСКАР», назвав имя самой достойной звездыПолучить шенгенскую визу не сложно - 19:46 Получить шенгенскую визу не сложноУкраинский футболист изъявил желание играть за сборную Польши - 19:35 Украинский футболист изъявил желание играть за сборную ПольшиКак строятся котельные установки - 19:08 Как строятся котельные установки
Последние новости
В Украине рассказали про огромные потери воинов Путина на Донбассе в начале войны: названы цифры - 22:08 В Украине рассказали про огромные потери воинов Путина на Донбассе в начале войны: названы цифры В Раде назвали Анну Ахматову великой украинской поэтессой - 21:56 В Раде назвали Анну Ахматову великой украинской поэтессой Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым - 21:14 Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым Медведев поручил изменить систему уплаты взносов в ФОМС для безработных - 21:12 Медведев поручил изменить систему уплаты взносов в ФОМС для безработных СМИ назвали дату возобновления прямых рейсов из Москвы в Каир - 21:12 СМИ назвали дату возобновления прямых рейсов из Москвы в Каир Мошенники похитили через ICO 300 млн долларов за год - 21:11 Мошенники похитили через ICO 300 млн долларов за год Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Ан-26 в Сирии - 21:11 Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Ан-26 в Сирии Конференция «Искусственный интеллект в праве» пройдет 6 апреля в «Сколково» - 21:11 Конференция «Искусственный интеллект в праве» пройдет 6 апреля в «Сколково» Порошенко продлил санкции против банков России еще на год - 21:11 Порошенко продлил санкции против банков России еще на год Путин прибыл в Самару, где проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив - 21:07 Путин прибыл в Самару, где проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив Неизвестные скальпировали посетителя ресторана в Париже - 20:56 Неизвестные скальпировали посетителя ресторана в Париже Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет в России - 20:49 Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет в России Путин назвал условие суда над обвиняемыми во влиянии на выборы в США - 20:42 Путин назвал условие суда над обвиняемыми во влиянии на выборы в США
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"