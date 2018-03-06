Решение суда: один из ближайших соратников Виктора Януковича остается под стражей

Экс-глава скандально известной “Партии регионов” в Верховной Раде Александр Ефремов останется под арестом как минимум до 3 мая 2018 года. Соответствующее решение принял Старобельский районный суд Луганской области.Отметим, что господина Ефремова подозревают в ряде тяжких преступлений, среди которых фигурируют государственная измена, пособничество в захвате административных зданий в Луганске, а также содействие созданию террористической организации “Луганская народная республика”. Сам бывший депутат Верховной Рады и соратник Виктора Януковича настаивает на своей невиновности.Добавим, что Александр Ефремов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в конце июля 2016 года. Он был взят под стражу первого августа. С тех пор он пребывает в СИЗО.