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Родители бьют тревогу! Персонифицированная система финансирования уничтожает доступное дополнительное образование


Добавлено: 06 мар 2018 в 14:28, Категория: Политика
Родители бьют тревогу! Персонифицированная система финансирования уничтожает доступное дополнительное образование

В октябре прошлого года выступая на правительственном совещании в образовательном комплексе «Воробьевы горы» премьер-министр Дмитрий Медведев в радужных тонах расписал внедрение новой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). Программа разрабатывается Агентством стратегических инициатив (АСИ) – автономной структурой, имеющей финансовый и идеологический карт-бланш от либерального правительства на любые социальные эксперименты, автором глобалистских форсайт-проектов «Детство-2030» и «Образование-2035». Даже поверхностное ознакомление с проектной документацией по ПФДО заставляет крепко задуматься об истинных целях ее внедрителей. А родителям, испытавшим систему, как говорится, на собственной шкуре, уже не надо думать – они бьют тревогу и обращаются к министру образования Ольге Васильевой с требованием немедленно прекратить эти антисемейные опыты.

, – рассказал о программе ПФДО Медведев.

На словах выходит, что наши дети смогут дополнительно обучаться в любой организации – в том числе на недешевых частных курсах. Для этого родителям надо подать заявку на получение именного сертификата дополнительного образования на свое чадо, и этот «волшебный» документ обеспечит «необходимое и достаточное» финансирование кружков и секций в рамках «справедливого норматива». Сам норматив подушевого финансирования рассчитывается через ряд сложных формул, но это уже дело десятое. Главное, все будут довольны – дети смогут гармонично развиваться, получат всестороннее развитие со свободой выбора, а родители (особенно, многодетные) перестанут считать каждую копейку, выделенную на допобразование. Так?

Да нет, в реальности все ровно наоборот. К примеру, в пилотном Ханты-Мансийском АО все пошло совсем не так. Вот выдержки из свежей истории от жительницы г. Югорск:

Давайте называть вещи своими именами – мы имеем дело с навязываемой всей стране системой софинансирования дополнительного образования (пока – только дополнительного!) и продолжением планомерного ухода государства с «рынка образовательных услуг». На сайте проекта АСИ «Новая модель дополнительного образования детей» одной из целей прямо заявлено: «Обеспечение свободного выбора ребенком и родителем организации дополнительного образования независимо от ее формы собственности». На практике это реализуется так: бюджетные средства из регионов и муниципалитетов, которые ранее шли на зарплаты педагогам-ведущим доп. кружков, теперь, в рамках оплаты именных сертификатов, будут выдаваться преимущественно социально-ориентированным НКО и прочим частникам. Бесплатные муниципальные кружки будут сокращать вместе с их ведущими, а сомнительные НКО установят за свои услуги стоимость выше базовой, и родители должны будут оплачивать разницу из своего кармана.

Рассмотрим пару рекомендаций ФГБУ «Федеральный институт развития образования», также принимавшего участие в разработке принципов ПФДО:

Итак, реформаторы предлагают родителям полную компенсацию затрат лишь на посещение лишь одного кружка – и то, только технической и естественно-научной направленности. Никакого творчества, спорта, гуманитарных наук – вот такая прекрасная свобода выбора «личной образовательной траектории». И еще бросается в глаза искаженный подушевой подход к финансированию ПФДО, главная цель которого – максимально сэкономить:

То есть сумма, выделяемая на каждый сертификат, рассчитывается как «средняя температура по больнице» исходя из общего количества детей, задействованных исключительно в муниципальной сети организаций. Тех, кто ходит на дорогие дополнительные или узкоспециализированные курсы к частникам, вообще учитывать не будут – ведь тогда и каждый сертификат станет намного дороже. А количество бюджетных мест в привычных бесплатных кружках будет сокращено ровно на столько, сколько именных сертификатов выдано на текущий учебный год. Соответственно, также пострадают преподаватели-бюджетники, которые в этой системе прямо противопоставляются частным НКО и прочим предпринимателям.

говорится в Памятке по внедрению ПФДО детей, опубликованной автономным учреждением «Региональный молодежный центр» – структурой, созданной и финансируемой правительством Югры и активно лоббирующей интересы трансгуманистов из АСИ.

В той же памятке сказано, что каждому получившему именной сертификат будет присваиваться индивидуальный номер, который останется неизменным до совершеннолетия. Записаться в бесплатный муниципальный кружок «в обход» своего сертификата у школьника уже не получится. Согласно постановлению администрации г. Ханты-Мансийска №771 от 17.08.2017, со следующего учебного года число сертификатов персонифицированного финансирования достигнет 2363, а в 2019 году увеличится до 3192. Финансирование одного сертификата устанавливается в размере 35996 руб. на человеко/год. То есть получите от государства «услугу» за 4000 руб./мес. (исходя из 9 месяцев учебного года) – и ни в чем себе не отказывайте. Надо думать, это и есть та «свобода выбора», о которой восхищенно вещал Медведев сотоварищи?

Важнейший момент, о котором авторы памятки пишут как бы играючи, – кто же будет главным потребителем бюджетных средств, выделенных на именные сертификаты, кто будет учить наших детей?

Ну кто бы сомневался? Государству, уходящему с «рынка образования», плевать, кто занимается дополнительным образованием (пока – только дополнительным!) подрастающего поколения. Далее трансгуманисты учат муниципальные власти, как правильно лоббировать интересы сомнительных частных структур, и рассказывают об их приоритете:

– так «эксперты» из «Регионального молодежного центра» раскрывают истинные цели внедрителей ПФДО.

Далее мы просто не можем не процитировать, как последователи «свободного рынка» хотят узаконить обирание родителей частниками – они нагло требуют от муниципальных законодателей снять все ограничения на цены в сфере допобразования. При этом в своих «настоятельных рекомендациях» они ведут себя как самостоятельная ветвь власти в России:

У внедряемой системы есть единый оператор и федеральный куратор. Мало сомнений, что памятка для властей ХМАО готовилась при участии представителей АСИ, Минэкономразвития и Минобрнауки РФ. В конце концов, сам Дмитрий Анатольевич ратует как можно скорее распространить этот опыт на всю Россию. Методички для управляющих на местах уже расписаны и, как видим из угроз ниже, сопротивляться регионалам и муниципалам будет себе дороже:

– пишут «инноваторы» Югры.

Что же ждет нас в дальнейшем при развитии этого тренда? Во-первых, образование на всех уровнях продолжит коммерциализироваться и переходить в руки прозападных бизнесменов, во-вторых – «индивидуальная траектория развития» для каждого человека с младенчества будет выстраиваться исходя из размеров его кошелька, в-третьих – особо одаренных и талантливых в той или иной сфере будут отслеживать с ранних лет, вероятно, давая им шанс перейти в «высшую касту». Что при этом будет происходить с традиционной, фундаментальной системой передачи знаний, даже страшно подумать.

В конце февраля 2018 года АСИ заявило, что до 2020 года в стране будет внедрена уже знакомая нам система персональных сертификатов – на этот раз для обучения детей и взрослых цифровой экономике. Цель – обучить не менее 40% россиян «цифровым навыкам» к 2021 году. Обучать этим абстрактным понятиям будут повсеместно и, как обычно, в добровольно-принудительном порядке. Уже сейчас поясняется, что имеющие «цифровые компетенции» абитуриенты будут иметь преимущество при поступлении в вузы. Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков не скрывает планов по перекройке всего образовательного процесса в интересах транснационального бизнеса – точное копирование наших «западных партнеров».

– рассказывает Песков.

Единственная «помеха», возникающая перед глобализаторами – многонациональный российский народ, не желающий отказываться от собственного пути развития и традиционного образования, от социальных гарантий государства, которому нет никакого дела до международных «компетенций и траекторий развития», в которые глобалисты, как в касты, хотят впихнуть каждого жителя Земли. Вот что пишет о программе ПФДО эксперт ОНФ Надежда Пачганова из Ханты-Мансийска:

Родительский актив из ХМАО собрал более 500 подписей и направил председателю региональной Думы Б.С. Хохрякову открытое письмо с просьбой вывести округ из этого жестокого эксперимента. Кроме того, они написали обращение к министру образования Ольге Васильевой, в котором справедливо отмечают:

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На данный моментпетицию подписали 4500 человекПризываем всех неравнодушных к будущему страны поддержатьтребования родителей и подписать обращение к министру образования РФ О.Ю. Васильевой с требованием прекратить введение ПФДО в пилотных регионах, а также навсегда отказаться от распространения этого социального эксперимента на всю Россию.

Иван Ваганов



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Добавлено: 06 мар 2018 в 14:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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