Шутка с подвохом: Трамп оценил «ОСКАР», назвав имя самой достойной звезды

Состоявшееся на днях оскароносное награждение самых достойных звезд Голливуда, сыгравших в фильмах 2017 года, произвело не самое лучшее впечатление на главного «рецензента» страны - президента США Дональда Трампа. О чем он попытался отшутиться на своей странице в Twitter.

«Рейтинг прошедшей церемонии вручения премии «Оскар» был самым низким за всю историю. Проблема заключается в том, что у нас больше нет звёзд, за исключением вашего президента (конечно же, это шутка)!», - цитирует RT слова американского лидера.

Стоит отметить, что 90-я церемония награждения премии «ОСКАР» за заслуги в области кино 2017 года, прошла в этом году 4 марта. Местом проведения, традиционно, стал театр «Долби» в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, ее рейтинг стал одним из самых низких, по просмотрам, за всю историю существования.