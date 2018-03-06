Социально ориентированным НКО могут дать преференции по выкупу арендуемой ими недвижимости

Курская областная Дума внесла в Госдуму проект федерального закона, которым предлагается предоставить социально ориентированным НКО преференции по выкупу арендуемой ими недвижимости. Соответствующий законопроект размещён на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Целью данного законопроекта является предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям преференций при отчуждении из государственной собственности субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого этими организациями», — говорится в пояснительной записке. Читайте по теме

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В документе сообщается, что, согласно данным Росстата за последние пять лет количество таких НКО увеличилось почти в полтора раза.

Отмечается, что органы государственной власти и органы местного самоуправления оказывают поддержку социально ориентированным НКО путем передачи им имущества во владение или в пользование. Оно должно использоваться только по целевому назначению.

«Однако, как правило, свободных площадей у муниципалитета не бывает и фактически крайне редки случаи, когда власти предоставляют нежилые помещения некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, то есть, по сути, некоммерческие организации в настоящее время являются обычными арендаторами», — говорится в документе.

Курские законодатели отметили, что при этом большинство организаций являются добросовестными арендаторами.

Авторы законопроекта напомнили, что с целью создания благоприятных условий развития в России малого бизнеса был принят закон, согласно которому малому и среднему предпринимательству предоставлен ряд преимущественных прав по приоритетному выкупу арендуемого имущества.

«Но, к сожалению, это совершенно не коснулось некоммерческих организаций, арендующих недвижимое имущество. Получается, что социально ориентированные некоммерческие организации, ведущие уставную деятельность и решающие затем за свой счет важные социальные проблемы, поставлены в неравное положение с предпринимателями, зарабатывающими деньги для себя лично», — отмечается в пояснительной записке.

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