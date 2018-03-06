Соперник Головкина боксер Альварес сдал положительный допинг-тест на кленбутерол

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Допинг-проба мексиканского боксера Сауля Альвареса, который в мае должен был провести бой-реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным, оказалась положительной, сообщает boxingscene.com.

Отмечается, что запрещенное вещество кленбутерол попало в организм боксера после употребления им в пищу зараженного мяса, от чего в последние годы пострадали десятки спортсменов в Мексике. Так, например, в апреле 2016 года по данной причине провалил допинг-тест боксер Франсиско Варгас. Альварес, узнав о допинге, немедленно уведомил Атлетическую комиссию штата Невада и промоутера Головкина. Мексиканец решил перенести свой тренировочный лагерь из Мексики в США.

"Я спортсмен, который уважает спорт, я удивлен и обеспокоен, потому что такое никогда не случалось со мной. Я пройду все тесты, которые от меня потребуют, чтобы прояснить эту неловкую ситуацию, и я верю, что в конечном итоге истина восторжествует", – сказал Алварес.

Поединок между Головкиным и Альваресом, прошедший в середине сентября 2017 года, завершился вничью. Итоги боя вызвали полемику в среде болельщиков и специалистов. Бой-реванш должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе. На кону будут титулы чемпионов мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF, WBC и WBO.