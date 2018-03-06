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США планируют стать крупнейшим производителем нефти в мире


Добавлено: 06 мар 2018 в 13:01, Категория: Украина
США планируют стать крупнейшим производителем нефти в мире

США к 2023 году обойдут РФ, после чего станут крупнейшими производителями нефти в мире.

По данным ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) на ближайшие пять лет, ожидается, что в 2023 году добыча нефти в США достигнет 12,1 млн б/с, в то время, как добыча нефти в России может вырасти за пять лет до 11,57 млн б/с.

Основной рост добычи нефти придется на сланцевую нефть, которая, по прогнозам МЭА, вырастет с 5,743 млн б/с в 2018 году до 7,809 млн б/с в 2023 году.

МЭА прогнозирует, что США добьются новых успехов в нефтяном и газовом буме, чему поспособствуют технологические достижения, повышение эффективности и восстановление цен на нефть, что побуждает сланцевые компании наращивать бурение.



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Добавлено: 06 мар 2018 в 13:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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