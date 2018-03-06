Superjob: рискующий выбыть из президентской гонки Павел Грудинин может набрать около 17% голосов

В феврале – марте 2018 года портал Superjob провел серию опросов, посвящённых результатам выборов Президента России.Проведенные исследования, с поправкой на реальное электоральное поведение граждан, дают возможность спрогнозировать результаты выборов:Первое место — Владимир Путин, с результатом 70% плюс-минус 1%Второе место — Павел Грудинин, с результатом 17% плюс-минус 1%Третье место — Владимир Жириновский, с результатом 8% плюс-минус 1%Ксения Собчак – с результатом 3,5% плюс-минус 1 %Остальные кандидаты - Максим Сурайкин, Борис Титов, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский – набирают менее 3% каждый.В исследовании приняли 1600 респондентов из 297 населенных пунктов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.