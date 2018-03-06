Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США

Фактически все запасы вечной мерзлоты на Аляске и в Сибири начнут таять неожиданно быстро, в последующие два века, что приведет к выбросу рекордного количества парниковых газов в атмосферу, заявляют ученые НАСА в статье, опубликованной в журнале Cryosphere."Вечная мерзлота на юге Сибири и Аляски уже тает, и никто не сомневается в том, что она может исчезнуть в ближайшее время. С другой стороны, все считали, что самые холодные и стабильные области вечной мерзлоты защищены от глобального потепления, и поэтому мы не ожидали, что на них что-то будет влиять в ближайшие два столетия", — заявил Николас Паразу (Nicholas Parazoo) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почве Сибири, севера США и приполярных регионов Канады во времена последнего оледенения. По текущим прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты в южных регионах Аляски исчезнет к концу текущего столетия.Таяние вечной мерзлоты, как сегодня считают ученые, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там за миллионы лет оледенения. Эти растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, а также гореть в ходе стихийных пожаров, что еще больше ускорит глобальное потепление.С другой стороны, как отмечают Паразу и его коллеги, климатологи достаточно давно считают, что далеко не вся вечная мерзлота исчезнет – самые холодные уголки Арктики, как предполагали ученые, должны были сохранить свои запасы вечной мерзлоты на протяжении как минимум тысячи лет. Специалисты НАСА выяснили, что это не так, изучив данные, которые собирали советские и американские метеостанции в разных уголках Сибири и Аляски в последние 60 лет.