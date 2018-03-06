Украинский футболист изъявил желание играть за сборную Польши

Принявший польское гражданство украинский полузащитник Тарас Романчук может получить вызов в национальную сборную Польши. О готовности игрока выступать за наших соседей рассказал Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек.“Романчук однозначно сказал, что готов играть только за нашу сборную, если его будет видеть в команде ее наставник”, - поведал Бонек.26-летий Романчук является уроженцем города Ковель (Волынская область). В силу неизвестных причин он не смог пробиться в профессиональные футболисты на родине и мигрировал в Польшу, где защищает цвета местного клуба “Ягеллония” с 2014 года. В минувшую пятницу Романчук получил паспорт гражданина Польши.Добавим, что на сегодняшний день “Ягеллония” возглавляет турнирную таблицу “Экстракласса” (высший дивизион в футбольной иерархии Польши), опережая ближайшего преследователя (“Легия”) на три пункта.