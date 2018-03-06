Уничтожение Москвы показали на видео

Самый популярный киносайт опубликовал трейлер фильма «Черновик», снятого режиссером Сергеем Мокрицким по роману Сергея Лукьяненко.

Главную роль дизайнера компьютерных игр Кирилла сыграл Никита Волков. В фильме он для себя открыл существование других миров. По сюжету Кирилл становится таможенником на границе между ними.

«Миры исчезают. Наш мир тоже под угрозой», — говорит один из героев киноленты, сопродюссером которой впервые стал «Яндекс». В трейлере показано уничтожение одного из миров в Москве.