В Кремле ответили на отравление в Британии экс-шпиона из России

В Кремле не располагают информацией о причине случившегося с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, который мог быть отравлен неизвестным ядовитым веществом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: «Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано. И поэтому давать какой-то комментарий я просто не могу».

Он добавил: «Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять».

По его словам, в Кремле «не удивлены появлению за рубежом после инцидента со Скрипалем мнений о причастности к его отравлению российских граждан: говоря по-русски, эти подозрения долго себя ждать не заставили».

Кроме того, Песков отметил, что России не поступало обращений о сотрудничестве в расследовании инцидента с бывшим сотрудником ГРУ.

Песков уточнил: «Никто не обращался с такой просьбой, давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию».