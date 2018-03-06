В МИД Польши рассказали о непростых взаимоотношениях с Украиной

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил о проблеме доверия в отношениях между Варшавой и Киевом.4 марта члены партий «Свобода» и «Национальный корпус», «Национальные дружины» и «Правого сектора» провели во Львове факельное шествие, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В знак протеста против введения в Польше уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов активисты скандировали «Город Львов не для польских господ», «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!», «Наша земля — наши герои», «Идея нации — против деградации».«Это, собственно, несоответствие между голосом псевдосмысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ — сразу же увеличились поставки газа с польской стороны, а взамен этого получаем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом «Львов не для польских панов», — заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.После отказа «Газпрома» возобновить поставки энергоресурсов в условиях ухудшения погодных условий «Нафтогазу» пришлось в срочном порядке увеличить закупки у поставщиков из Польши, Словакии и Венгрии, в частности заключить контракт с польской PGNiG на поставки до конца марта.