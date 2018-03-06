В НАТО ответили на ядерные угрозы Путина

НАТО давно наблюдает за стремительным перевооружением России в последние годы, а недавняя демонстрация нового ядерного оружия и вовсе вывела потенциальную российскую угрозу на новый уровень. В связи с чем Альянс активно занимается укреплением своей обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не хочет новой гонки вооружений, которую ему навязывает Россия.

Он добавил: «Конечно, мы обеспокоены, потому что НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Эта картина, которую мы видели в течение нескольких лет, является частью того, почему НАТО сейчас адаптирует и внедряет сильнейшее усиление нашей коллективной обороны со времен «холодной войны».

По его словам, Альянс не будет прибегать к зеркальным действиям в ответ на шаги со стороны России по принципу «ракету на ракету», «оружие на оружие».

Также, Генсек НАТО призвал Россию соблюдать Договор о промежуточных ядерных вооружениях.