В рейтингах Forbes по России и миру сменились лидеры

Лидером рейтинга журнала Forbes самых состоятельных людей России стал председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций НЛМК Владимир Лисин.

Его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. Лисин лидировал в этом рейтинге в 2011 году.

На втором месте, как и в прошлом году, остался совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (18,7 млрд долларов). Лидер прошлогоднего списка Леонид Михельсон занял третье место с 18 млрд долларов.

В топ-5 также вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (16,4 млрд долларов) и владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко (16 млрд долларов).

Мировой рейтинг Forbes возглавил основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112 млрд долларов. Он вытеснил на второе место многолетнего лидера списка основателя Microsoft Билла Гейтса (90 млрд долларов). Третье место занял американский инвестор Уорен Баффет (84 млрд долларов). В топ-5 вошли также две женщины — Алиса Уолтон (58,5 млрд долларов) и Франсуаза Бетанкур-Майерс (42,2 млрд долларов).