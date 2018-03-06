В США заявили о необходимости борьбы с перепроизводством китайской стали

США должны противостоять Китаю в вопросе перепроизводства стали и алюминия. Об этом сообщил в кулуарах CERAWeek сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан.

По словам конгрессмена, Китай стал главной целью повышения ввозных пошлин на алюминий и сталь. Салливан отметил, что США в союзе с партнерами должны противостоять перепроизводству стали в мире из-за Китая. Сенатор заявил, что Китай является основной проблемой.

На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и на алюминий — в размере десяти процентов. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение долгого периода.