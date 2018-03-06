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В Украине рассказали про огромные потери воинов Путина на Донбассе в начале войны: названы цифры


Добавлено: 06 мар 2018 в 22:08, Категория: Политика
В Украине рассказали про огромные потери воинов Путина на Донбассе в начале войны: названы цифры
За август 2014 года в результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии и добровольческими батальонами потери вооруженных сил России составили около 500 солдат убитыми и ранеными.

Об этом поведал военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

"Если быть точными – 103 оккупанта ликвидированы, еще 378 составили санитарные потери. И это не считая тысяч утилизированных российских "отпускников", наемников и местных коллаборантов", - уточнил он.

Карин отметил, что летом 2014 года РФ сосредоточила у границы с Украиной до 60 тысяч солдат.

"Перед началом вторжения летом 2014 года в 200-километровой зоне возле российско-украинской границы мы фиксировали скопление батальонно-тактических групп из состава соединений ВС РФ численностью до 60 тысяч человек. Российский самодержец на белом глазу несколько раз обещал Западу отвести войска от границы, но этого не сделал", - подчеркнул военный обозреватель.

Также Карин обратил внимание, что Кремль ввел подразделения регулярной армии в Украину, когда боевики "ДНР" и "ЛНР" фактически были разгромлены, причем ввод российских войск являлся нарушением российского законодательства.

"Успешное наступление украинской армии вынудило Путина задействовать регулярные части ВС РФ. Поначалу их применение ограничивалось артиллерийскими обстрелами пунктов временной дислокации наших подразделений, переброшенных на перекрытие границы, с территории РФ. Также с территории агрессора по украинским самолетам работали средства ПВО и авиация. Незаконные вооруженные формирования так называемых ЛНР и ДНР тогда несли большие потери и уже фактически были разделены. Кровавая авантюра под названием "Новороссия" оказалась под угрозой. У Путина не оставалось выбора, кроме как вторгнуться в Украину регулярной армией. Тем самым нарушив российское законодательство – разрешение на применение войск за пределами РФ Госдума уже отозвала", - пишет главный редактор сайта "Информационное сопротивление".

Данная ситуация, отметил Карин, вынудила Путина прибегнуть к вранью:
"Отставному подполковнику ФСБ пришлось лгать. Лгать искренне и самозабвенно. Лгать собственному электорату и зарубежным коллегам. Самые циничные высказывания Путина моментально становились интернет-мемами – "они заблудились" и "ихтамнет". По поводу российских военных неудач зло шутили, что разбившийся на учениях самолет был "уволен из армии в прошлом году" и не имеет отношения к ВС РФ. В какой-то момент из лжи российского лидера и кремлевской пропаганды образовалась параллельная реальность. И, самое страшное, показалось, что он в нее верит. Но это для несведущих…".


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Добавлено: 06 мар 2018 в 22:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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