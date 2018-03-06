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В Южной Корее сочли КНДР готовой к отказу от ядерного оружия


Добавлено: 06 мар 2018 в 18:07, Категория: Новости на сегодня
В Южной Корее сочли КНДР готовой к отказу от ядерного оружия

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен рассказал Reuters о заключенной договоренности по проведению двустороннего саммита в апреле. Он также выразил уверенность в том, что Северная Корея готова к переговорам в США по денуклеаризации.

«Для консультаций и сокращения военного напряжения» стороны условились согласились провести первые телефонные переговоры своих стран «до третьего корейского саммита», — добавил Ен.

Агентству Associated Press Ен сообщил: представители КНДР ясно дали понять, что при наличии надежных гарантий безопасности и отсутствии внешних угроз не видят смысла в сохранении ядерного оружия.

Эти заявления Чон Ый Ен сделал через несколько часов после встречи лидеров Северной и Южной Корей.



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Добавлено: 06 мар 2018 в 18:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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