В Южной Корее сочли КНДР готовой к отказу от ядерного оружия

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен рассказал Reuters о заключенной договоренности по проведению двустороннего саммита в апреле. Он также выразил уверенность в том, что Северная Корея готова к переговорам в США по денуклеаризации.

«Для консультаций и сокращения военного напряжения» стороны условились согласились провести первые телефонные переговоры своих стран «до третьего корейского саммита», — добавил Ен.

Агентству Associated Press Ен сообщил: представители КНДР ясно дали понять, что при наличии надежных гарантий безопасности и отсутствии внешних угроз не видят смысла в сохранении ядерного оружия.

Эти заявления Чон Ый Ен сделал через несколько часов после встречи лидеров Северной и Южной Корей.