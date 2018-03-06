Виктор Бут рассказал о шоке в США после послания Путина

6 марта исполнилось 10 лет с момента ареста Виктора Бута, прозванного на Западе «оружейным бароном». Корреспондент «Ридуса» сумел связаться с ним и поговорить о политике, тюрьме и России.

«Внимание! Вам звонит заключенный федеральной тюрьмы Виктор Бут. Если вы согласны принять звонок, нажмите 5», — американская Фемида ни на секунду не дает забыть, с кем вы сейчас общаетесь. Робот с противным женским голосом прерывает разговор каждые 5 минут, напоминая об общении с з/к, не давая расслабиться. Все разговоры с ним записываются. Неосторожно сказанное слово может привести к неприятным последствиям.

Еще бы, стараниями Голливуда, западной прессы и политиков разных рангов Виктор Анатольевич Бут превратился в эдакую страшилку для обывателей Европы и США. «Главный торговец смертью», «оружейный барон», «великий махинатор» — журналисты награждали его самыми громкими эпитетами.

Не отставали от западных коллег и отдельные представители российских СМИ, рисуя вокруг фигуры Бута какие-то страшные и нелепые тайны. Например, в некоторых публикациях можно прочитать такие строки: «Бут родился в советском Таджикистане предположительно 13.01.1967, хотя точная дата и место его рождения неизвестны. Например, разведка ЮАР приписывает ему украинское происхождение».

«В последнее время в журналистике уровень качества расследований стал таким, что дилетантство стало некой квалификацией. Можно быть дилетантом и при это объявить себя экспертом в любом деле. Можно писать книги о человеке, с которым встречались мельком, не владея родным для него языком, не видя никаких реальных документов», — сетует Бут.

«Дата рождения известна всем моим друзьям, записана в паспорте. Родился в Душанбе 13 января 1967 года», — смеясь, говорит Виктор. К подобным поворотам он уже привык и ничему не удивляется.

Нет в его речах и жалоб: «Тюрьма — это тюрьма. Жаловаться не приходится, надо научиться выживать в любых условиях».

Условия же его содержания сегодня выглядит таким образом: «Представьте, что вы живете в туалете, куда всунули три кровати. Две — друг над другом, третья — под углом к ним. Рядом стоит хромированный санузел: блок — умывальник, и к нему присоединен туалет. Хорошо, что по режиму это все открывается в 5:45 и закрывается в 21:45, поэтому фактически мы там только спим, да еще закрывают для переклички днем, посчитать всех, и всё» (все время за исключением ночи заключенные проводят вне камеры).

В июле 2017-го Виктору Буту увеличили срок содержания под стражей на 40 дней из-за выращивания чайного гриба. Напитком, знакомым каждому россиянину старше 30 лет, лакомились и заключенные, и надзиратели, но нагрянувшая с инспекцией комиссия решила, что «оружейный барон» еще и обнаглевший бутлегер, производящий алкоголь не выходя из камеры.

Самое веселое в этой истории было то, что метод определения содержания алкоголя выглядел так: они использовали тот же прибор, с помощью которого определяют наличие паров алкоголя в дыхании. Вот у них инструкции такие: они подносят этот прибор к напитку и начинают нажимать, чтобы узнать, что там, и в итоге прибор начинает зашкаливать. Им говоришь: ребята, а вы вообще физику или химию изучали? Ну принесите прибор, спиртометр, который реально показывает, сколько алкоголя в напитке, он вам все покажет в процентах. Посмотрите, сколько алкоголя в той же кока-коле, которую вы здесь продаете. Там 0,5% алкоголя, он используется в качестве консерванта, в грибе — 0,3—0,4%, меньше, чем в кефире, но все равно нельзя. Потом уже узнал, что в положениях запрещены все ферментированные напитки, рассказывает Виктор.

«Проблема в том, что Америка настолько бюрократизировалась, настолько стала неповоротливым таким монстром, настолько написала себе разных инструкций, положений и приказов, что это теперь реально их разваливает, — продолжает он. — Мне Америка напоминает последние годы СССР. И политическая жизнь, посмотрите, что у них происходит. У них практически гражданская война уже идет во властных структурах».

«Единственно, что их сегодня объединяет, это утверждение, что Россия вмешалась в их выборы. Постоянно на это жалуются. Америка как минимум 120 раз вмешивалась в выборы в других странах, меняла правительства, устраивала перевороты на протяжении последних ста лет, а теперь они жалуются, что кто-то вмешался, но никаких фактов не приводят. Это тоже типичный такой вариант, давайте кричать, а на вопрос про факты отвечать — „не меняйте тему“. Это их любимый прием, когда спрашивают про факты. Не меняйте тему, мы не об этом говорим, а о том, что произошло. Это наше мнение, и вы нас не переубедите», — говорит Бут.

По словам Виктора, послание Владимира Путина Федеральному собранию наделало в Штатах много шума.

«Обсуждение началось с шока. Потом выступили представители Пентагона: не волнуйтесь, можете спать спокойно. Мы все про это знаем, это блеф, это только все разрабатывается, это вас пытаются запугать. Они не понимают, что Владимир Путин никогда таких заявлений, тем более в такой сфере, не делает, если у него нет четких обоснований и причин, чтобы это сделать. Он не Трамп, который может что-то ляпнуть, а потом попытаться отыграть назад», — рассказал Бут.

С его слов, политику обсуждают всюду, и «не столь отдаленные места» — не исключение:

Любая тюрьма — это зеркало общества. Тут понятно, насколько Америка разделена, насколько у них большие противоречия во всем. Это видно. Как народ сидит в столовой: черные отдельно, белые отдельно, эти отдельно. У них все поделено. У нас в России не важно, откуда ты, кто ты, у всех примерно одно сознание и менталитет. Здесь же эти противоречия очень разительно видны даже в привычках бытовых. Четко выражено три-четыре группы: черные, латиносы, белые. Это в глаза очень сильно бросается. Понадобилось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть и понять.

«У обычных заключенных каких-то знаний о России нет. Большинство из них никогда нигде не были, — говорит Виктор. — Интерес к России большой, подходят, разговаривают. Спрашивают, а если мы в Россию соберемся, нас туда пустят? Ну, не знаю, вы должны обратиться, получить визу, и езжайте».

Помните, последние годы СССР? Все хотели свалить куда-то. Вот в Америке то же самое. Те, с кем я общаюсь, процентов 80, говорят, что свалили бы, если б было куда. Наелись этого всего. Много интересных вещей рассказывают. Например, отношение к полиции: насколько они боятся ее, потому что полиция может в любой момент остановить и, если ты не подчинился, просто тебя пристрелят безо всяких разбирательств, и никаких последствий, никаких наказаний никому. Ну, убили человека, так и что — он же не подчинился полиции.

При этом, со слов Виктора, во всех бедах американские журналисты и представители власти винят Россию.

«Что бы американские политики ни тронули, оказывается, что Россия в этом виновата. Везде кричат: Раша, Раша, Раша, Раша…» — утверждает Бут, после чего тут же дает более развернутое объяснение.

Антироссийская пропаганда, русофобия, она же родилась не сегодня, и что они сейчас предпринимают, запрещая нашим спортсменам выступать на Олимпиаде, объявляя санкции, это все уже было. Было и 150 лет назад во время Крымской войны. Русофобия никуда не исчезла. Вопрос, почему? Видимо, англосаксонская цивилизация, она понимает, что Россия — ее главное препятствие на пути полного контроля всего земного шара. Поэтому, я думаю, мы со своей исторической ролью должны как-то справляться, спокойно с этим жить и научиться процветать в этих условиях.

Если президент США не воспользуется правом помилования, Виктору Буту придется сидеть в застенках еще долгие годы. Его осудили на четверть века, за решеткой он провел десять лет, четыре из которых — еще до суда. При этом он не отчаивается и верит в лучшее.

«Надо бороться, надо жить, несмотря ни на что, и победить», — утверждает Бут.

https://www.ridus.ru/news/271993