Владимир Путин посетит Самарскую область

Российский президент Владимир Путин приедет с проверкой в Самарскую область. Об этом сообщил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что в среду пройдет рабочая встреча с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Президент проинспектирует готовность региона к ЧМ-2018 и осмотрит новый многопрофильный госпиталь.

Близкий к правительству источник газеты сообщил, что Путин может посетить стадион «Самара-Арена». Глава государства в преддверии Международного женского дня примет участие в мероприятиях, приуроченных теме детства и материнства.