В минобороны Украины рассказали, сколько женщин служат в зоне «АТО» 

В зоне боевых действий на Донбассе выполняют боевые задачи две тысячи женщин.

В целом участниками «АТО» являются более шести тысяч женщин. Об этом сообщили в пресс-центре министерства обороны Украины.

«На сегодня в Вооруженных силах Украины (ВСУ) проходят службу около 25 тысяч женщин, из них более 3 тысяч — офицеры. 10 тысяч женщин служат на должностях, определяющих боеспособность ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, более 31 тысячи женщин работает в ВСУ на гражданских должностях.

В украинском военном ведомстве также добавили, что в вооруженных силах за последние два года был существенно расширен перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать военнослужащие-женщины (а это около 100 специальностей).

«В связи с этим, ориентировочное количество воинских должностей, на которые разрешается назначать женщин, составляет свыше 90 тысяч (до 2016 года — лишь 38 тысяч должностей)», — отметили в минобороны.

Также в минобороны добавили, что в 2018 году введен в действие План по реализации соблюдения гендерных вопросов в военной сфере, согласно которому предусмотрено обучение женщин во всех высших военных учебных заведениях. К тому же, в министерстве создан отдел по вопросам гендерного равенства.