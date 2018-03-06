Выборы-2018. Жириновский рассказал, когда Явлинский струсил

Во вторник, 6 марта, в ходе дебатов кандидатов на президентский пост лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал действия своего соперника Григория Явлинского.

По его словам, приватизация оказалась «хитрой уловкой», чтобы захватить предприятия и вывезти прибыль за границу. Явлинский, по мнению Жириновского, «живет на западные деньги и продвигает западные идеи». Представитель Явлинского заверил, что команда предлагала «малую приватизацию» с продажей грузовиков и магазинов.

Жириновский ответил, что Явлинский «сбежал, струсил», когда у него появилась возможность проводить реформы. Иваненко сказал, что ситуация завершилась не бегством Явлинского, а распадом СССР, передает ФБА «Экономика сегодня».