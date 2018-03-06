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«Я считаю Путина великим»: Новое правительство Италии назовут пророссийским


Добавлено: 06 мар 2018 в 08:56, Категория: Политика
«Я считаю Путина великим»: Новое правительство Италии назовут пророссийским

Результаты выборов в Италии стали поистине сенсационными. Новое правительство страны возглавит либо Маттео Сальвини, называвший Путина «лучшим государственным деятелем в мире», либо Луиджи ди Майо, требовавший снять с России все санкции. У кого из них наибольшие шансы сыграть на тайных пружинах итальянской политики?

Результаты выборов в Италии стали ударом и по Евросоюзу, и по атлантическому Западу как таковому. Выборы выиграла правоцентристская коалиция, состоящая из трех партий: «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, «Лига» Маттео Сальвини и «Братья Италии». Она набрала 37% голосов, причем больше всего – 17,5% – взяла партия Сальвини.

Этот миланец, которому в пятницу исполнится 45 лет, будет претендовать на пост главы нового правительства. Еще до выборов в коалиции была договоренность о том, что глава набравшей больше всего голосов партии будет выдвинут в премьеры.

При этом премьер-министр Сальвини – это тихий ужас для противников России на Западе. Почему?

Маттео Сальвини несколько раз был в Крыму, фотографировался на Красной площади в майке с портретом Путина, приходил в Европарламент в такой же футболке, то есть откровенно и жестко боролся с теми силами в ЕС, которые пытаются демонизировать Россию.

При этом он еще и евроскептик и поклонник Дональда Трампа – в том, что касается отстаивания национальных интересов, а не глобалистских планов наднациональных элит. Сальвини сделал из полусепаратистской «Лиги Севера» общеитальянскую «Лигу» – и улучшил ее результат в четыре раза по сравнению с прошлыми парламентскими выборами. Такого премьера глобалисты не могли себе представить даже в страшном сне.

Если исходить из того, что единая Европа стояла на четырех ногах, то Брекзит и предстоящий уход Великобритании можно сравнить с ликвидацией одной опоры, а итоги выборов 4 марта в Италии – с нервными судорогами во второй. Одновременно с этим, правда, завершилась полугодовая эпопея по формированию четвертого правительства Меркель в Германии (а во Франции еще в прошлом году власть перехватил выскочивший как черт из табакерки проевропейский Макрон),так что две главных «ножки» европейского стола пока что вроде бы не шатаются.

Однако в Италии победителями выборов стали Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо, возглавляющий движение против истеблишмента «Пять звезд», – лидеры партий, более чем критически настроенных к Евросоюзу. «Пять звезд» и «Лига» получили в сумме ровно половину голосов избирателей – и то, что они относятся к разным лагерям политического спектра, не так уж и принципиально.

Формально в Италии боролись три силы: правившая левая коалиция во главе с Демпартией, правоцентристская коалиция из партий Берлускони и Сальвини и антисистемные «Пять звезд». Больше всего голосов набрали правые. Но сформировать правительство самостоятельно правая коалиция не сможет – ей нужно с кем-то блокироваться.

Партию Сальвини называют популистской, хотя на самом деле «Лига» – это то же самое, что и «Национальный фронт» во Франции и «Альтернатива для Германии». Иначе говоря, сила, которая против евроинтеграции, за национальный суверенитет и против коррумпированных и предающих национальные интересы итальянских политиков.

Впрочем, «Лига» – лишь вторая скрипка на этой сцене, главными остаются «Пять звезд». Эта созданная комиком Беппе Грилло партия выступает и против национальной бюрократии, и против европейских чиновников – и становится голосом обычного итальянского избирателя. Который не видит разницы между правыми и левыми, патриотами и европейцами и говорит: «Долой их всех». «Пять звезд» с 32% голосов становятся безусловной силой номер один в Италии. Ди Майо тоже поспешил объявить о готовности сформировать правительство. При этом 31-летнему Луиджи ди Майо, чтобы стать премьер-министром, нужно договориться о коалиции – но вот с кем?

Против сговора с левыми резко выступает духовный лидер Беппе Грилло – значит, нужно договариваться с правыми. 81-летний Берлускони и 31-летний ди Майо – дед и внук. Луиджи учился в первом классе, когда Сильвио первый раз возглавил правительство Италии. Но не возраст помеха для переговоров. Для ди Майо союз с Берлускони невозможен, потому что старик олицетворяет собой все то, с чем борются «Пять звезд». Берлускони – это и есть Вторая республика, кончину которой уже предсказывает ди Майо.

Остается только один вариант – соглашение с «Лигой», то есть с Маттео Сальвини. Сальвини с ди Майо представляют две противоположные части Италии: север и юг. Однако в их отношении к Евросоюзу, к мигрантам, итальянской бюрократии и политическому истеблишменту очень много общего. Оба амбициозны – Сальвини тоже рассчитывает на премьерство. Пока что он не собирается рвать с Берлускони, но если он решится на это, то депутатов от «Лиги» хватит для того, чтобы вместе с «Пятью звездами» сформировать правительство.

Что может помешать образованию такого альянса? Недовольство Евросоюза? Конечно, в Брюсселе будут не рады появлению кабинета министров под руководством евроскептиков, но что там могут противопоставить этому? Позиция США, точнее атлантистов в целом? Но ди Майо уже летал на смотрины в Вашингтон прошлой осенью и делал там весьма однозначные заявления о приверженности англосаксонскому миру. Он говорил о безусловной принадлежности Италии Западу, о том, что США – это величайший союзник Италии.

Конечно, ди Майо не представляет весь спектр взглядов, существующих в его партии. Более того, в «Пяти звездах» есть немало влиятельных политиков, которых англосаксы называют пророссийскими. Хотя они просто проитальянские, даже проевропейские (если понимать Европу как союз государств, а не наднациональное образование). Поэтому и ди Майо в Вашингтоне говорил о том, что необходимо снять санкции с России, успокаивая американцев тем, что это вызвано просто его заботой о коммерческих интересах Италии (а не геополитикой).

В действительности в Италии просто нет политиков, выступающих за сохранение войны санкций с Россией, – практически все за их смягчение и постепенную ликвидацию. Почему же тогда Италия не блокирует их продление Евросоюзом? Потому что одно дело – публичные заявления и настроение избирателей, а другое – тайные механизмы итальянской власти. Финансовое положение Италии настолько плохо, а ее зависимость от политики ЕС настолько сильна, что выступать застрельщиком окончания европейско-российского торгово-политического конфликта Италия не будет. Крепить связи на национальном уровне – на это сил у Рима хватит, а вот толкать весь ЕС к примирению с Россией – нет.

При этом ди Майо с его призывом снимать санкции смотрится просто антироссийским ястребом на фоне Сальвини и даже Берлускони. Ведь и бывший премьер не скрывает своей дружбы с Путиным и даже демонстративно приезжал к нему в уже российский Крым.

Чтобы не допустить Сальвини в кресло главы итальянского правительства, у атлантистов остается единственный вариант: согласиться с продвижением на этот пост ди Майо. И дальше уже от силы духа молодого выходца с юга Италии будет зависеть то, насколько «Пять звезд» смогут остаться верны своему революционному, антиэлитному настрою.

Но вот в том, что новое итальянское правительство в любом случае назовут пророссийским, можно не сомневаться. Независимо от того, станет ли новым главой правительства поклонник Путина или молодой сторонник отмены санкций против России.

https://vz.ru/politics/2018/3/5/911160.html



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Добавлено: 06 мар 2018 в 08:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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