Жириновский «выдвинул» инженеров во главе регионов — они с другим умом

На очередных теледебатах кандидат в президенты России Владимир Жириновский выступил с громким заявлением, что во главе регионов следует назначить инженеров.

«Инженеры, они лучше управляют. Если мы поставим во главе всех губерний и городов, вообще всей администрации инженеров, мы резко улучшим управление страной. У них другой ум, другой подход к системе управления. У нас кто управляет? Люди, не связанные с инженерной профессией», — выступил с предложением на теледебатах Владимир Вольфович.