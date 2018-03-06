Взрыв автомобиля,
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«Значит так надо». Сторонники «ДНР» о «тихом» взрывые «Матиза» в Донецке
Добавлено: 06 мар 2018 в 01:29, Категория: Украина
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Автор: Влада Некрасова
Добавлено: 06 мар 2018 в 01:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress
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