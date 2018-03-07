Автосалон в Женеве-2018: представлены главные новинки

6 марта открылась для журналистов одна из самых популярных автовыставок в Европе. На Женевском автосалоне пройдет 110 мировых премьер известных производителей. Свои новинки на мотор-шоу представят более 180 компаний.
Для широкой публики первая в этом году выставка автомобилей станет доступна только в четверг. Автосалон в Женеве продлится одиннадцать дней, ожидается, что за это время его посетят более 700 тысяч гостей. Традиционно в Женеве представляют большое количество премиальных новинок, моделей среднего класса, а также концепт-кары.
Самые ожидаемые новинки Женевского автосалона:
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