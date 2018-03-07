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Бабченко: Россия теряет рычаги давления на Украину


Добавлено: 07 мар 2018 в 07:43, Категория: Экономика
Бабченко: Россия теряет рычаги давления на Украину
Отключением газа "Нафтогазу" российский "Газпром" потерял еще один рычаг давления РФ на Украину, считает российский журналист Аркадий Бабченко.

"Все, что делает Россия своими вот этими попытками, они только теряет свои какие-то рычаги давления на Украину. Сначала она потеряла свои имперские рычаги давления. Потом она потеряла военный рычаг давления, потому что в 14-м году Украина действительно боялась Россию, действительно боялись, что русские танки дойдут до Киева, действительно здесь людям было страшно. Через пару лет уже перестали бояться даже армию. Ненависть есть, а страха нет", – рассказал он.

Журналист отметил, что газовые войны тоже подходят к концу.

"Даже и этот рычаг утерян. Украина научилась с этим справляться. Она за сутки решила проблему вот это газового шантажа, переключившись нам словацкий, по-моему, газ или еще на что-то. Да плевать уже, понимаете. Здесь уже только одна мысль просто – плевать. Вот ров с крокодилами, бетонная стена, а дальше пусть там говорят, что хотят. "Газпром", не знаю там, Гиркин, Стрелков, Путин пусть заявляют, что хотят. Уже совершенно фиолетово", – подчеркнул Бабченко.

Он добавил, что в Украине осталась еще прослойка людей, ориентированных на Россию и Советский Союз.

"Эта прослойка довольно большая. Но все-таки большинство населения как отрезало, как отрубило. Вот совершенно, абсолютно. Вот эта пропасть, она висит уже гигантская. Водораздел произошел. И это на десятилетия совершенно точно. Никто не хочет никаких отношений ни в чем. Понимаете, вот просто единственная реакция сейчас – просто отвращение. Вот просто не подходи и все. Никаких разговоров ни о чем не хочет уже вообще никто. Самое достижение России, которого она, конечно, добилась. Украина, которая действительно когда-то была одной из наиболее близких стран, одним из наиболее близких государств, сейчас утеряна практически полностью. На десятилетия-то точно", – подытожил журналист.
28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.


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Добавлено: 07 мар 2018 в 07:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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