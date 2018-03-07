Белла Хадид очаровала Дэвида Бекхэма в Париже

Белла Хадид и Дэвид Бекхэм

Всю последнюю неделю 21-летняя Белла Хадид гостила в Париже, дефилируя на самых разных показах в рамках ежегодного модного марафона во французской столице. Однако Белла успела не только хорошо поработать, но и отдохнула как следует, а также завела полезные связи — на днях, например, девушка познакомилась с Дэвидом Бекхэмом. Знаменательная встреча произошла на футбольном матче между мадридским "Реалом" и французским "ПСЖ": места Беллы и Дэвида на стадионе оказались рядом и звезды, конечно, узнали друг друга, ну а фотографы запечатлели этот момент. Судя по снимкам, 42-летний Бекхэм был искренне рад знакомству с девушкой: широкая улыбка, блеск в глазах, крепкое рукопожатие... Впрочем, Белла, кажется, тоже оказалась приятно удивлена встречей и была польщена вниманием легендарного экс-футболиста и секс-символа.

СМИ, конечно, уже успели раструбить о "флирте" звезд, но мы в это не верим, ведь Дэвид уже давно — примерный семьянин. Впрочем, не проводить глазами красивую девушку Бекхэм по-прежнему не может — папарацци регулярно ловят его на таких историях.

Белла Хадид и Дэвид Бекхэм

Белла Хадид

Дэвид Бекхэм