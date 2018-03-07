Белый дом: Переговоры закончатся, если Пхеньян продолжит ядерную программу

Если готовность КНДР к диалогу нацелена на затяжку времени для развития ядерной программы, то переговоры не продлятся долго. Об этом заявили в Белом доме.

Источник в администрации заявил, что КНДР массово производят ядерные ракеты и ядерные боеголовки, что возможно даже при отсутствии испытательных пусков. По его словам, если план Пхеньяна состоит в том, чтобы выиграть время для продолжения создания ядерного арсенала, то переговоры не зайдут далеко.

Правительственная делегация Южной Кореи в понедельник и вторник посетила КНДР, где провела встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Во время встречи стороны договорились провести саммит лидеров в апреле.