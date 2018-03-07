Часть Алчевска осталась без отопления. Авария в котельной

Часть временно оккупированного Алчевска (Луганская область) осталась без отопления. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Аварийное отключение произошло несколько часов назад. При этом во многих домах также отмечались скачки напряжения.
«Ул. Чапаева — нет отопления», — пишут местные жители. Также проблемы наблюдаются и на других улицах.
«Район совбеза тоже нет отопления», — добавил другой автор.
«На заводской котельной авария», — поясняют местные жители.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
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