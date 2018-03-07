Число мультимиллионеров в РФ выросло на 27% за год

Показать меню
Актуально
Кубок парка «патриот» по страйкболу - 20:28 Кубок парка «патриот» по страйкболу Путин и Макрон договорились содействовать сирийскому мирному процессу - 20:42 Путин и Макрон договорились содействовать сирийскому мирному процессу Али Реза Резазаде: «Я не стану платить за клевету» - 20:49 Али Реза Резазаде: «Я не стану платить за клевету» «Новая почта» «сдала» силовиков; участники АТО задержаны в Киеве – ДНР и ЛНР, - 20:49 «Новая почта» «сдала» силовиков; участники АТО задержаны в Киеве – ДНР и ЛНР, хроника событий В Оренбургской области школьники вступили в ряды «Юнармии» - 21:00 В Оренбургской области школьники вступили в ряды «Юнармии» МИД обвинил СПЧ ООН в двойных стандартах - 21:19 МИД обвинил СПЧ ООН в двойных стандартах Украинский футболист стал на шаг ближе к чемпионству в сильнейшей лиге мира - 21:28 Украинский футболист стал на шаг ближе к чемпионству в сильнейшей лиге мира Кулеба: Сурков тонко пригрозил Украине уничтожением - 21:35 Кулеба: Сурков тонко пригрозил Украине уничтожением Лавров: Россия полностью привержена резолюции СБ ООН по Сирии - 21:42 Лавров: Россия полностью привержена резолюции СБ ООН по Сирии В Кремле заявили о защите «Газпромом» своих интересов с споре с «Нафтогазом» - 21:42 В Кремле заявили о защите «Газпромом» своих интересов с споре с «Нафтогазом» Настя Рыбка рассказала о записях разговоров Дерипаски по выборам в США - 21:42 Настя Рыбка рассказала о записях разговоров Дерипаски по выборам в США В Кремле отметили традицию США вмешиваться во внутренние дела стран - 21:42 В Кремле отметили традицию США вмешиваться во внутренние дела стран В КПРФ заявили о закрытии Грудининым всех зарубежных счетов - 21:43 В КПРФ заявили о закрытии Грудининым всех зарубежных счетов В посольстве РФ ответили на слова начштаба британских ВВС о российской угрозе - 21:43 В посольстве РФ ответили на слова начштаба британских ВВС о российской угрозе Пользователи Telegram в Европе и на Ближнем Востоке сообщили о неполадках - 21:43 Пользователи Telegram в Европе и на Ближнем Востоке сообщили о неполадках Фейки о гибели бойцов ЧВК «Вагнер» под Дейр-эз-Зором продолжают распространяться - 22:14 Фейки о гибели бойцов ЧВК «Вагнер» под Дейр-эз-Зором продолжают распространяться Медведева попросила журналистов оставить её и её тренера в покое - 22:21 Медведева попросила журналистов оставить её и её тренера в покое
» » Число мультимиллионеров в РФ выросло на 27% за год

Число мультимиллионеров в РФ выросло на 27% за год


Добавлено: 07 мар 2018 в 20:16, Категория: Новости на сегодня
Число мультимиллионеров в РФ выросло на 27% за год

За последний год количество россиян, владеющих состоянием в размере свыше 50 млн долларов, выросло на 27%, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report. Отметим, что годом ранее число ультрабогатых граждан РФ и стран СНГ снизилось на 37%.

Авторы доклада считают, что мультимиллионеров стало больше потому, что российская экономика в 2017 году вышла из рецессии. Кроме того, зафиксирован рост числа россиян с состоянием в размере от 5 до 50 млн долларов.

По данным World Wealth Report, в прошлом году в РФ проживали 2620 человек, чье состояние достигает или превышает 50 млн долларов (для сравнения: в мире таких насчитывается 129730 человек).

Лидером по численности мультимиллионеров являются США – там их насчитывается более 38,5 тысячи.

Руководитель департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций составляющей доклад компании Knight Frank Марина Шалаева заявила, что россияне входят в число лидеров среди ультрабогатых по наличию второго гражданства – его имеют 58%.



Материалы по теме:

Ультрабогатых россиян стало на 25% больше
Численность долларовых миллионеров в России в 2016 году выросла почти на 20%
Россия стала мировым лидером по росту числа миллионеров
Россия заняла первое место в мире по росту числа долларовых миллионеров
Добавлено: 07 мар 2018 в 20:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Дональду Трампу не понравился

Дональду Трампу не понравился "Оскар-2018": "Звезд не осталось"

Джонсон прокомментировал данные об отравлении Скрипаля

Джонсон прокомментировал данные об отравлении Скрипаля

В парижском ресторане бандиты с саблей и мачете сняли скальп с посетителя

В парижском ресторане бандиты с саблей и мачете сняли скальп с посетителя

В КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя национальной безопасности-2018»

В КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя национальной безопасности-2018»

Загрузка...



Лента новостей
Путин подписал закон об охране Росгвардией губернаторов - 19:14 Путин подписал закон об охране Росгвардией губернаторовСирийская группировка взяла ответственность за крушение российского Ан-26 - 19:13 Сирийская группировка взяла ответственность за крушение российского Ан-26Представители фонда Керимова вошли в совет директоров «Возрождения» - 19:13 Представители фонда Керимова вошли в совет директоров «Возрождения»У военных РФ в ОРДО изымают документ, указывающие на их гражданство - 19:07 У военных РФ в ОРДО изымают документ, указывающие на их гражданствоУльтрабогатых россиян стало на 25% больше - 18:57 Ультрабогатых россиян стало на 25% большеУкраинский депутат пытался совершить суицид - 18:42 Украинский депутат пытался совершить суицидМозякин стал первым хоккеистом, забившим 500 голов в отечественных чемпионатах - 18:35 Мозякин стал первым хоккеистом, забившим 500 голов в отечественных чемпионатахВыборы-2018: Сурайкин во время дебатов поздравил женщин с 8 марта - 18:28 Выборы-2018: Сурайкин во время дебатов поздравил женщин с 8 мартаПасечник намерен наполнить «бюджет» за счет объединения рынков ОРЛО - 18:14 Пасечник намерен наполнить «бюджет» за счет объединения рынков ОРЛОПризывников обяжут проходить психологический отбор - 17:56 Призывников обяжут проходить психологический отборДарья Пынзарь лишилась бизнеса - 17:49 Дарья Пынзарь лишилась бизнесаСотрудники РУСАДА взяли допинг-пробы у игроков двух клубов суперлиги по мини-футболу - 17:42 Сотрудники РУСАДА взяли допинг-пробы у игроков двух клубов суперлиги по мини-футболуСеть «взрывает» патриотический клип про удар по Вашингтону (ВИДЕО) - 17:22 Сеть «взрывает» патриотический клип про удар по Вашингтону (ВИДЕО)Мадонна и Ким Кардашьян встретились на бьюти-презентации - 17:14 Мадонна и Ким Кардашьян встретились на бьюти-презентации
Последние новости
Как арендовать авто в Анапе - 20:27 Как арендовать авто в Анапе Источники в МВД уточнили обвинение фигурантам «кокаинового дела» - 20:16 Источники в МВД уточнили обвинение фигурантам «кокаинового дела» Число мультимиллионеров в РФ выросло на 27% за год - 20:16 Число мультимиллионеров в РФ выросло на 27% за год Украина изучит возможность ареста иностранных активов «Газпрома» - 20:15 Украина изучит возможность ареста иностранных активов «Газпрома» Причиной крушения вертолета в Чечне могли стать погодные условия - 20:15 Причиной крушения вертолета в Чечне могли стать погодные условия Украинские пограничники проверят данные о поездке Собчак в Крым - 20:15 Украинские пограничники проверят данные о поездке Собчак в Крым Худрук петербургского театра Ленсовета написал открытое письмо об уходе - 20:15 Худрук петербургского театра Ленсовета написал открытое письмо об уходе Лучший бомбардир сборной Украины близок к возвращению на футбольное поле - 20:14 Лучший бомбардир сборной Украины близок к возвращению на футбольное поле РФС выберет речевку для сборной России путем онлайн-голосования - 20:01 РФС выберет речевку для сборной России путем онлайн-голосования Белла Хадид очаровала Дэвида Бекхэма в Париже - 19:49 Белла Хадид очаровала Дэвида Бекхэма в Париже Юнармейцы Пермского края провели «Зарницу» для дошколят - 19:35 Юнармейцы Пермского края провели «Зарницу» для дошколят В Росгвардии опровергли срыв поставок обезболивающих - 19:14 В Росгвардии опровергли срыв поставок обезболивающих После отравления Скрипаля в Солсбери госпитализированы еще два человека - 19:14 После отравления Скрипаля в Солсбери госпитализированы еще два человека
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"