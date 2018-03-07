Число мультимиллионеров в РФ выросло на 27% за год

За последний год количество россиян, владеющих состоянием в размере свыше 50 млн долларов, выросло на 27%, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report. Отметим, что годом ранее число ультрабогатых граждан РФ и стран СНГ снизилось на 37%.

Авторы доклада считают, что мультимиллионеров стало больше потому, что российская экономика в 2017 году вышла из рецессии. Кроме того, зафиксирован рост числа россиян с состоянием в размере от 5 до 50 млн долларов.

По данным World Wealth Report, в прошлом году в РФ проживали 2620 человек, чье состояние достигает или превышает 50 млн долларов (для сравнения: в мире таких насчитывается 129730 человек).

Лидером по численности мультимиллионеров являются США – там их насчитывается более 38,5 тысячи.

Руководитель департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций составляющей доклад компании Knight Frank Марина Шалаева заявила, что россияне входят в число лидеров среди ультрабогатых по наличию второго гражданства – его имеют 58%.