Дональд Трамп публично оскорбил свою супругу

Президент США Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп фото: Fotobank / GettyImagesСкандал между Дональдом и Меланией Трамп набирает оборотов.После того, как в Сети стали ходить слухи о том, что Президент Америки Дональд Трамп изменил своей жене Мелании с порнозвездой Сторми Дэниелс, их отношения заметно ухудшились. СМИ все чаще начали замечать, что первая леди США стала отдергивать ладонь, когда супруг пытается взять ее за руку. Многие даже стали поговаривать о возможном разводе главной пары Штатов.А недавно Президент США умудрился задеть свою супругу на людях. Так, во время ежегодного ужина «Gridiron Dinner» в Белом доме Дональд обидел Меланию грубым высказывание в ее адрес.«Так много людей покидают Белый дом. На самом деле это очень интересно и бодряще, потому что мы за новые взгляды. Так что мне нравится этот ритм. Я люблю хаос. Это действительно хорошо. Теперь все спрашивают: «Кто будет следующим, кто уйдет? Стив Миллер (советник президента) или Мелания?». Это ужасно, милая, но ты же любишь меня, верно?», — заявил Дональд.Как сообщают приближенные к президентской семье источники, первую леди действительно очень задели подобные слова мужа, но, вероятно, она в очередной раз скроет обиду.«Мелания, как и всегда, скорее всего просто усмехнется и перетерпит это, потому что она знает — нет смысла противостоять Дональду, и даже если она это сделает, она никогда не выиграет спор с ним», — поделился инсайдер.Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен уволить дочь и зятя из Белого дома.